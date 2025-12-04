В Литве прошла масштабная спецоперация по перекрытию крупной контрабандной сети

В результате были конфискованы товары на сумму около полумиллиона евро и задержаны 10 человек. В ходе обыска в автомобилях и домах шести подозреваемых было обнаружено и изъято около 60 тысяч пачек сигарет и почти 30 тысяч евро наличными. Стоимость нелегального товара составляет приблизительно 300 тысяч евро. Также боли обнаружены и конфискованы три грузовика, которые были оборудованы тайниками для провоза контрабанды. Задержанные помещены в изолятор временного содержания. Как сообщили в правоохранительных органах, в настоящее время проводятся допросы, устанавливаются возможные сообщники.