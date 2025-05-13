Белорусские таможенники пресекли контрабанду рыбы и креветок из ЕС

Белорусские таможенники пресекли контрабанду рыбы и креветок из Европейского союза. Преступный бизнес наладили 12 граждан Беларуси и Литвы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они организовали перемещение продукции неизвестного происхождения, используя поддельные ветеринарные сертификаты, выданные Данией. Для ее перевозки привлекались транспортные компании из прибалтийских республик. Известно о 130 незаконных партиях красной рыбы и креветок, ввезенных на территорию Евразийского экономического союза.

Александр Хвисевич, начальник оперативной таможни: В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и неотложных следственных действий установлено имущество злоумышленников. Автомобиль и валюта на общую сумму порядка 800 тысяч белорусских рублей, на которые наложен арест.

Юрий Савицкий, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:

Кроме того, Гродненской региональной оперативной таможней по фактам предоставления недействительных документов при ввозе красной рыбы и креветок на общую сумму свыше 42 миллионов рублей к административной ответственности привлечены 40 перевозчиков Литвы и Эстонии. Арестовано имущество в счет обеспечения уплаты штрафа на сумму свыше 4 миллионов белорусских рублей.

В отношении участников преступной группы возбуждены уголовные дела по статье «Контрабанда». Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы до 10 лет.