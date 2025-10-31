Лукашенко: поляки и литовцы построили стену – они порвали живые связи между славянами

В последние дни это событие привлекло особое внимание – Литва объявила о закрытии границы с Беларусью на месяц, сославшись на появление якобы «воздушных посланцев» с контрабандой. Президент публично ответил на эти обвинения. А еще озвучил некоторые инсайды, которые помогут лучше разобраться в геополитических перипетиях. Приготовьтесь слушать внимательно – будет очень интересно.

Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ: Вы на конференции по безопасности, которая в Минске недавно была, уже рассказывали про реакцию Литвы на эти метеорологические зонды, фактически воздушные шарики. Там реакция какая-то от Вильнюса была насыщенной. Но вы тогда сказали, что нужно сначала расследовать и разобраться, а только потом вообще как-то что-то комментировать и обсуждать. Может быть, спустя какое-то время...

Александр Лукашенко:

Знаете, что с территории Беларуси, а может, не только, это еще никто не знает, но что с территории Беларуси летали туда эти шарики с сигаретами. Это правда. Если я сказал, что мы разберемся, значит, мы разбираемся. И мы знаем, таких людей двое. Сразу мы установили два человека, а сейчас якобы полтора десятка. А вчера мне председатель КГБ доложил, что у нас таких, говорит, групп людей в Беларуси немало. Что произошло? С той стороны у поляков, литовцев, латышей, с той стороны границы и с нашей стороны, естественно, всегда жили люди. Я пограничник, служил на границе в свое время, срочную службу. У нас граница всегда была не разделяющей линией, а объединяющей. Даже в советские времена нас этому учили. Мы не должны препятствовать нормальным людям общаться.

Что сделали поляки и литовцы? Они построили стену. И вот это общение живое между людьми, это наши люди... Поляки – это наши люди, это славяне, это такие люди, как мы, умные, толковые. Ну вот построили забор, а люди-то привыкли, у них бизнес какой-то был, они производством занимались, они могли произвести у себя, продать нам, мы могли произвести, продать туда, шла торговля. Эти взяли, построили забор, считали, что или нам навредят, или так будет лучше. А они порвали эти живые связи. Порезали. Километров 100 в Польше от границы, ну, у нас, может, чуть меньше, потому что мы много торговали с Россией, у нас рынки были огромные и есть они. У нас, ну, может, километров 30 от границы, это полоса, где люди общались, и там 100 километров.

Представляете, миллионы людей в одночасье лишились этой работы. За счет чего они жили, особенно поляки. Там же частное производство. Они еще больше зависимы от этой торговли, чем мы. Мы коллективные, выкрутимся еще, государство поможет. Не хочу себя перехваливать, но все-таки какая бы власть плохая ни была и Президент, мы все-таки видим своих людей. Это не волнует. Люди сами по себе, политтехнологи избрали президента. Ты знаешь, как это делается. Построили этот забор. Половину украли денег, которые были вытянуты. Сейчас уже поляки это обнаружили с помощью журналистов. Половину украли того, что построили. Ну что, Европейский союз выделял деньги, поляки с бюджета выделили. Украли. Построили. Люди лишены работы. Начали искать, где заработать.