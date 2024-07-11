Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз монет с изображением нацистской символики на территорию Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При осмотре одного из большегрузов, прибывшего из Литвы, сотрудники таможни обнаружили в кабине около 60-ти серебряных монет различного достоинства и более полутысячи монет Германии выпуска до 1940-х годов. Перемещал их 30-летний гражданин Беларуси, который накануне осмотра заявил должностным лицам в пункте пропуска «Каменный лог», что товары, которые подлежат декларированию, не перевозит.