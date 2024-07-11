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Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз монет с изображением нацистской символики

11 июля 2024 06:45
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Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз монет с изображением нацистской символики на территорию Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз монет с изображением нацистской символики-1

При осмотре одного из большегрузов, прибывшего из Литвы, сотрудники таможни обнаружили в кабине около 60-ти серебряных монет различного достоинства и более полутысячи монет Германии выпуска до 1940-х годов. Перемещал их 30-летний гражданин Беларуси, который накануне осмотра заявил должностным лицам в пункте пропуска «Каменный лог», что товары, которые подлежат декларированию, не перевозит.

Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз монет с изображением нацистской символики-4

Вячеслав Дударевич, главный инспектор отдела идеологической работы Гродненской региональной таможни:
Стоимость монет оценена в 45 тысяч белорусских рублей. Гражданин уплатил порядка 5 тысяч белорусских рублей штрафа в соответствии с частью 4 статьи 15.5 КоАП Республики Беларусь. В связи с попыткой перемещения монет с изображением фашистской свастики в действиях водителя усматриваются признаки преступлений по статье 341-1 УК Республики Беларусь «Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики.

Материалы дела переданы в Ошмянский РОВД, проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.

# Контрабанда # общество

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