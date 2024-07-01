Белорусские пограничники и сотрудники МВД задержали контрабандистов на границе с Литвой и Латвией

Для задержания контрабандистов пограничникам и военнослужащим внутренних войск МВД пришлось применить оружие. Первая попытка нарушения госграницы была зафиксирована 29 июня. Злоумышленники намеревались с помощью беспилотника доставить в Литву товарно-материальные ценности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако им это не удалось.

Пограничники посадили коптер с помощью радиоэлектронного ружья. Нарушители попытались скрыться с места преступления на машине, чем создали опасность для жизни правоохранителей. Останавливать машину пришлось при помощи оружия. Злоумышленников задержали. Ими оказались двое граждан Беларуси. В салоне их авто обнаружили семь свертков с товарно-материальными ценностями. В тот же день аналогичный случай произошел на границе с Латвией. Пограничники задержали двоих жителей Витебской области, которые пытались переместить товары в сопредельную страну.