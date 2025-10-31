Лукашенко рассказал, как контрабандисты наладили торговлю через закрытую литовскую границу

Как заявил 31 октября Александр Лукашенко, комментируя ситуацию во время рабочей поездки в Лепельский район, литовцы сами перебрасывали сигареты на метеорологических зондах с территории нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последние дни это событие привлекло особое внимание – Литва объявила о закрытии границы с Беларусью на месяц, сославшись на появление якобы «воздушных посланцев» с контрабандой. Президент публично ответил на эти обвинения. А еще озвучил некоторые инсайды, которые помогут лучше разобраться в геополитических перипетиях. Приготовьтесь слушать внимательно – будет очень интересно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот что касается этих зондов. У нас табачная фабрика в Гродно. И еще две частные фабрики. Они производят в 5 раз больше, чем наши курят. Это большие доходы бюджета, кстати. Курево, пьянки эти, спиртное. Это поступление в бюджет. И немалое. Это будет всегда. У нас сигареты дешевые. В 5 раз дешевле, чем в Европейском союзе. В 5 раз. Наши сообразиловку включили. Думают, ну если туда перебросить, за деньги, конечно, на фабрике купить за 10 копеек, перебросить туда, оттуда заплатят 20 копеек, те там посмотрят 20 копеек, а в Нидерландах, я не зря говорю эту страну, в Нидерландах в 10 раз дороже. Можно хорошо заработать. И эти люди, которым мы порезали по живому жизнь и судьбы, по линии границы, им же детей кормить надо, им же надо чем-то заниматься. Не все там устаканились и могут жить и работать. Со стороны, в данном случае Литвы, Польши, Латвии, они увидели, что они дешевый товар могут здесь взять и там перепродать и заработать большущие деньги. Наши тоже посмотрели. Фабрика наша может произвести во много раз больше, чем производит. Может. Государству выгодно, когда произведет фабрика больше. Выгодно, мы бюджет получим больше. Фабрике, коллективу трудовому выгодно? Выгодно. Больше спроса есть?

Наши это скупают в коробках. Я вчера уточнил, расследование же идет, уточнил у бандитов. Я их бандитами называю, которые зарабатывают на бизнесе каком-то. Говорю, слушайте, а сколько у коробки пачек сигарет? 500. Я говорю, вот шарами там поднимали. Они сам бизнесом этим когда-то занимались, не шариками, а зарабатывали большие деньги. Ну, говорит, это мальчишество, говорит, Александр Григорьевич, две коробки, говорит, короба этих по тысячу пачек могут, она же легкая, могут поднять эти шарики, но не больше. Ну, это, говорит, вот бедолаги, которым сейчас работать негде, граница закрыта, туда-сюда ездить не могут. Они вот, говорит, этим занимаются. Ну, я домой вечером приехал, КГБ набираю – да, у нас, говорит, много таких, я думаю, вот эти 15 человек, которых сами же жулики их сдали. Вот они, они и имеют. Ну, я так подумал, ну что, сажать их в тюрьму за что? За то, что люди у нас купили за деньги большие, чем фабрика продает, если она за 10 копеек продает. Она этим жуликам продала за 15 копеек. Ну, я к примеру привожу. Есть выгода фабрике. Эти, как они работали, с Литвы в данном случае, мы этих двоих установили, приглашают этих людей из Литвы.