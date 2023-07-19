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Россиянин пытался провезти в Беларусь 10 клеток с редкими попугаями

19 июля 2023 10:51
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Розовый какаду и краснохвостый жако чуть не стали жертвами контрабанды. Житель Новокузнецка попытался вывезти 10 клеток с редкими попугаями через границу в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россиянин пытался провезти в Беларусь 10 клеток с редкими попугаями-1

Владелец птиц, 62-летний россиянин, уточнил, что вез их своим знакомым в Минск и никаких разрешительных документов не оформлял. Попугаев изъяли и передали в «Эколого-биологический центр» в Смоленске. В отношении мужчины возбудили административное дело.

# Контрабанда # происшествия # Фотофакт

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