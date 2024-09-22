ГТК фиксирует увеличение попыток ввоза контрабанды в Беларусь – Владимир Орловский

Ситуация на нашей границе лучше не становится. Хотя в Беларуси заинтересованы в движении в обратном направлении, о чем мы постоянно и напоминаем соседям – таким мнением поделился глава Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Что касается второго направления, то мы видим обострение на южных, на северо-западных, на западных границах. В связи с этим участилась, возможно, контрабанда взрывчатых веществ, оружия на нашу территорию?

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

Последние два года мы видим тенденцию увеличения попыток ввоза через нашу границу запрещенных товаров. Только в этом году мы выявили около 50 единиц огнестрельного оружия и частей к оружию, порядка 3 000 единиц боеприпасов, патронов, порядка 2 500 единиц холодного оружия. И это только за 8 месяцев. Конечно, мы это видим, что пытаются нарушители использовать новые каналы, новые ухищрения. И наша задача, чтобы мы эти вредные товары в страну не пропустили. Мы по этому направлению усиленно работаем.