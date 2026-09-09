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Новости по тегу #Комитет госконтроля

КГК: пресечена многолетняя коррупционная схема в трех областях Беларуси
09 сентября 2026 13:01

КГК: пресечена многолетняя коррупционная схема в трех областях Беларуси

КГК проведет горячую линию по вопросам невыплаты зарплаты в Минске
19 августа 2026 10:50

КГК проведет горячую линию по вопросам невыплаты зарплаты в Минске

Мобильные группы по вопросам жатвы продолжают работу во всех регионах Беларуси
27 июля 2026 11:07

Мобильные группы по вопросам жатвы продолжают работу во всех регионах Беларуси

КГК Минской области проведет «горячую линию» по вопросам торговли в сельской местности
21 мая 2026 14:32

КГК Минской области проведет «горячую линию» по вопросам торговли в сельской местности

«Горы просрочки» – КГК проверил магазин для садоводов перед началом сезона
14 мая 2026 14:23

«Горы просрочки» – КГК проверил магазин для садоводов перед началом сезона

45 голов крупного рогатого скота. В Клецком районе выявлено сокрытие падежа
12 мая 2026 15:56

45 голов крупного рогатого скота. В Клецком районе выявлено сокрытие падежа

В Гомеле и Жлобине КГК приостановил работу трех магазинов – в чем причина
08 мая 2026 10:46

В Гомеле и Жлобине КГК приостановил работу трех магазинов – в чем причина

«Серые» зарплаты, обход налогов и миллионный ущерб: ДФР проверил архитектурно-строительную сферу
16 апреля 2026 16:46

«Серые» зарплаты, обход налогов и миллионный ущерб: ДФР проверил архитектурно-строительную сферу

Комитет госконтроля продолжит проверку силового блока
01 апреля 2026 18:08

Комитет госконтроля продолжит проверку силового блока

Какие нововведения ждут целевиков? О деталях вступительной кампании говорили эксперты
23 марта 2026 18:53

Какие нововведения ждут целевиков? О деталях вступительной кампании говорили эксперты

Масштабные изменения в работе КГК Беларуси обсудили в Палате представителей
09 января 2026 17:05

Масштабные изменения в работе КГК Беларуси обсудили в Палате представителей

КГК проведёт горячую линию по вопросам работы пассажирского транспорта
10 декабря 2025 07:06

КГК проведёт горячую линию по вопросам работы пассажирского транспорта