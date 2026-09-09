Новости по тегу #Комитет госконтроля

Совместными усилиями Управления финансовых расследований Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области и Генпрокуратуры пресечена многолетняя коррупционная деятельность должностных лиц коммунальных предприятий водопроводно-канализационного хозяйства.
Обращения принимаются по организациям столицы независимо от формы собственности, а также по индивидуальным предпринимателям. Позвонить можно по короткому номеру 191 - с 9 утра до часа дня и с 2 до 5 вечера.
Сотрудники Комитета госконтроля 27 июля посещают сельхозпредприятия Воложинского района. В «Агро‑Дубинском» руководством предпринимаются меры для бесперебойной уборки урожая, но тем не менее выявлен ряд проблемных вопросов.
В центре внимания – ассортимент и качество товаров.
Изъято более 300 единиц продукции.
По данным Комитета госконтроля, в одном из хозяйств при проверке обнаружили несоответствие фактического поголовья отчетным данным.
Проверка показала, что в продаже были запрещенные и незарегистрированные товары, а также продукция с истекшим сроком годности. Некоторые товары продавались без документов, подтверждающих их качество и безопасность.
Совокупный ущерб от установленных схем исчисляется десятками миллионов рублей.
Соответствующее поручение дал глава государства.
Что нового в целевом наборе? Каким будет перспективный кадровый план? И почему интерес к поступлению сегодня не только у абитуриентов и их родителей?
В Палате представителей рассмотрели законопроект о расширении полномочий КГК, внесенный главой государства. Документ нацелен на повышение эффективности работы ведомства и смещение акцента на профилактику экономических преступлений.
В течение двух дней специалисты будут принимать обращения о проблемах в сфере перевозок: нарушении расписания движения; нехватке маршрутов, особенно в сельской местности; неудовлетворительном состоянии остановочных пунктов и транспортных средств; невыдаче чеков при оплате проезда.
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