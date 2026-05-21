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КГК Минской области проведет «горячую линию» по вопросам торговли в сельской местности

21 мая 2026 14:32
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22 мая Комитет государственного контроля Минской области проведет «горячую линию» по вопросам доступности торговли в сельской местности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

КГК Минской области проведет «горячую линию» по вопросам торговли в сельской местности-2

В центре внимания – ассортимент и качество товаров, соблюдение режима работы магазинов, наличие продукции первой необходимости и доступность отечественных товаров. Отдельно – вопросы бытовых услуг. В ведомстве подчеркивают: ни одно обращение не останется без внимания. 

Каждому факту дадут объективную оценку, при необходимости с выездом на место и принятием конкретных мер. Это системная работа по устранению проблем, которые напрямую влияют на качество жизни в регионах. Обратная связь с населением в таких вопросах – ключевой инструмент наведения порядка.

# Комитет госконтроля

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