КГК Минской области проведет «горячую линию» по вопросам торговли в сельской местности

22 мая Комитет государственного контроля Минской области проведет «горячую линию» по вопросам доступности торговли в сельской местности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В центре внимания – ассортимент и качество товаров, соблюдение режима работы магазинов, наличие продукции первой необходимости и доступность отечественных товаров. Отдельно – вопросы бытовых услуг. В ведомстве подчеркивают: ни одно обращение не останется без внимания.

Каждому факту дадут объективную оценку, при необходимости с выездом на место и принятием конкретных мер. Это системная работа по устранению проблем, которые напрямую влияют на качество жизни в регионах. Обратная связь с населением в таких вопросах – ключевой инструмент наведения порядка.