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В Гомеле и Жлобине КГК приостановил работу трех магазинов – в чем причина

08 мая 2026 10:46
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В Гомеле и Жлобине КГК приостановил работу трех магазинов – в чем причина-0

В магазинах Гомеля и Жлобина при продаже семян и средств защиты растений были выявлены многочисленные нарушения. Об этом сообщили в Комитете госконтроля.

Проверка показала, что в продаже были запрещенные и незарегистрированные товары, а также продукция с истекшим сроком годности. Некоторые товары продавались без документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Кроме того, покупателям по завышенной цене предлагали обычный продовольственный картофель под видом семенного. В ведомстве сообщили о приостановке деятельности магазинов до устранения нарушений.

Фото: официальный Telegram-канал Комитета госконтроля Беларуси

# Комитет госконтроля

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