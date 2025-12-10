КГК проведёт горячую линию по вопросам работы пассажирского транспорта

Напрямую обозначить проблему и внести вклад в повышение качества транспортных услуг. Комитет государственного контроля 10-11 декабря проведет горячую линию по вопросам работы пассажирского транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение двух дней специалисты будут принимать обращения о проблемах в сфере перевозок: нарушении расписания движения; нехватке маршрутов, особенно в сельской местности; неудовлетворительном состоянии остановочных пунктов и транспортных средств; невыдаче чеков при оплате проезда; несоблюдении правил безопасности и скоростного режима.

На горячую линию можно сообщить и о других проблемных вопросах, связанных с организацией транспортного обслуживания. При этом работники комитета готовы выслушать не только жалобы, но и предложения по улучшению качества работы перевозчиков. Звонки будут приниматься на короткий номер 191 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.