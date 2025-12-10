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КГК проведёт горячую линию по вопросам работы пассажирского транспорта

10 декабря 2025 07:06
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Напрямую обозначить проблему и внести вклад в повышение качества транспортных услуг. Комитет государственного контроля 10-11 декабря проведет горячую линию по вопросам работы пассажирского транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГК проведёт горячую линию по вопросам работы пассажирского транспорта-2

В течение двух дней специалисты будут принимать обращения о проблемах в сфере перевозок: нарушении расписания движения; нехватке маршрутов, особенно в сельской местности; неудовлетворительном состоянии остановочных пунктов и транспортных средств; невыдаче чеков при оплате проезда; несоблюдении правил безопасности и скоростного режима.

На горячую линию можно сообщить и о других проблемных вопросах, связанных с организацией транспортного обслуживания. При этом работники комитета готовы выслушать не только жалобы, но и предложения по улучшению качества работы перевозчиков. Звонки будут приниматься на короткий номер 191 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Дополнительно сообщения можно направить через чат-бот Telegram-канала Комитета госконтроля.

# Комитет госконтроля

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