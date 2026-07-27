Мобильные группы по вопросам жатвы продолжают работу во всех регионах Беларуси

Мобильные группы по вопросам жатвы работают во всех регионах страны. Они созданы во исполнение поручений, которые дал глава государства по итогам селекторного совещания. Задача групп – оперативное реагировать на проблемные вопросы и устранять недостатки для обеспечения высоких темпов работ по уборке урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники Комитета госконтроля сегодня, 27 июля, посещают сельхозпредприятия Воложинского района. В «Агро‑Дубинском» руководством предпринимаются меры для бесперебойной уборки урожая, но тем не менее выявлен ряд проблемных вопросов. Так, на мехдворе простаивает около 30 % энергонасыщенных тракторов, причина – нехватка механизаторов. Вопросы вызывает и качество кормозаготовки: подготовка траншеи и закладка силоса ведутся с нарушением технологических норм.

Владимир Корней, председатель Молодечненского межрайонного Комитета госконтроля Минской области:

К технологии относится у нас длина реза – она строго регламентирована. В нашем случае она в несколько раз местами превышает допустимые технологические нормы. Также в некачественном санитарном состоянии у нас находятся сами траншеи: они не окошены, заросли сорной растительностью, и подъездные пути также у нас загрязнены, и траншея не подготовлена в настоящее время для приемки кормов.

В хозяйстве «Агро‑Дубинское» уже завершили уборку озимого ячменя. Сейчас приступили к озимому рапсу – эту масличную культуру предстоит убрать с площади в 830 гектаров. Массовой жатве пока препятствуют неблагоприятные погодные условия. У специалистов Комитета госконтроля нет нареканий к подготовительным работам: водители обеспечены всей документацией, нормы пожарной безопасности строго соблюдены.