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Мобильные группы по вопросам жатвы продолжают работу во всех регионах Беларуси

27 июля 2026 11:07
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Мобильные группы по вопросам жатвы работают во всех регионах страны. Они созданы во исполнение поручений, которые дал глава государства по итогам селекторного совещания. Задача групп – оперативное реагировать на проблемные вопросы и устранять недостатки для обеспечения высоких темпов работ по уборке урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Контролеров у нас хватает!» Лукашенко призвал чиновников мобилизоваться на уборке урожая.

Мобильные группы по вопросам жатвы продолжают работу во всех регионах Беларуси-2

Сотрудники Комитета госконтроля сегодня, 27 июля, посещают сельхозпредприятия Воложинского района. В «Агро‑Дубинском» руководством предпринимаются меры для бесперебойной уборки урожая, но тем не менее выявлен ряд проблемных вопросов. Так, на мехдворе простаивает около 30 % энергонасыщенных тракторов, причина – нехватка механизаторов. Вопросы вызывает и качество кормозаготовки: подготовка траншеи и закладка силоса ведутся с нарушением технологических норм.

Мобильные группы по вопросам жатвы продолжают работу во всех регионах Беларуси-4

Владимир Корней, председатель Молодечненского межрайонного Комитета госконтроля Минской области: 
К технологии относится у нас длина реза – она строго регламентирована. В нашем случае она в несколько раз местами превышает допустимые технологические нормы. Также в некачественном санитарном состоянии у нас находятся сами траншеи: они не окошены, заросли сорной растительностью, и подъездные пути также у нас загрязнены, и траншея не подготовлена в настоящее время для приемки кормов.

В хозяйстве «Агро‑Дубинское» уже завершили уборку озимого ячменя. Сейчас приступили к озимому рапсу – эту масличную культуру предстоит убрать с площади в 830 гектаров. Массовой жатве пока препятствуют неблагоприятные погодные условия. У специалистов Комитета госконтроля нет нареканий к подготовительным работам: водители обеспечены всей документацией, нормы пожарной безопасности строго соблюдены.

Мобильные группы по вопросам жатвы продолжают работу во всех регионах Беларуси-6

Виктор Леоник, директор ОАО «Агро-Дубинское»:
На сегодняшний день у нас с района распределен, согласно решению районного исполнительного комитета, отвод зерна. Нехватающие машины, которые все в количестве 7 единиц, принимают участие: автопарк, агропромтехника, центр по обеспечению топливом. Так же свои МАЗы задействованы, плюс пару тракторов в количестве трех штук.

Ранее глава государства поручил всем хозяйствам ежедневно убирать 6 % урожая. По Воложинскому району этот показатель выполняется.

# Уборочная кампания # Комитет госконтроля

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