Проблему с закрытием магазина решили в Пуховичском районе после обращения граждан

Новое качество жизни каждого и решение проблем на местах – одна из задач социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку. Работа в этом направлении уже ведется, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По инициативе Комитета госконтроля Минской области возобновлена работа сельских торговых объектов Узденского, Дзержинского и Пуховичского районов. Так, в агрогородке Шацк по просьбам местных жителей вновь открылся магазин, который временно был закрыт.