Проблему с закрытием магазина решили в Пуховичском районе после обращения граждан
Новое качество жизни каждого и решение проблем на местах – одна из задач социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку. Работа в этом направлении уже ведется, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
По инициативе Комитета госконтроля Минской области возобновлена работа сельских торговых объектов Узденского, Дзержинского и Пуховичского районов. Так, в агрогородке Шацк по просьбам местных жителей вновь открылся магазин, который временно был закрыт.
Как решается проблема с торговлей на селе, узнала Анна Куртасова.
От дома до магазина – рукой подать. Так говорят жители агрогородка Шацк. Здесь открылся новый минимаркет, прямо в центре населенного пункта. На прилавках сотни наименований, все что нужно: от продовольствия до бытовой химии.
Галина Пронько, жительница агрогородка Шацк:
Довольны открытием магазина, потому что есть альтернатива. Здесь самообслуживание, можно подойти посмотреть товар.
Ранее здесь была торговая точка. Магазин пользовался спросом у населения. Однако весной его закрыли, что вызвало волну недовольства у сельчан. Вопрос взяли на контроль. Было принято решение о возобновлении маркета. В качестве альтернативы предложили взять помещение в аренду частной организации.
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