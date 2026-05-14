«Горы просрочки» – КГК проверил магазин для садоводов перед началом сезона

В Бресте в магазине для земледелия и садоводства осуществлялась реализация некачественных и просроченных средств защиты растений и удобрений, информирует Telegram-канал Комитета государственного контроля.

Областной КГК выявил в торговом объекте многочисленные нарушения. Установлено, что в продаже находились 8 наименований минеральных удобрений, не прошедшие государственную регистрацию для подтверждения их безопасности и эффективности; 3 наименования препаратов, которые запрещены для розничной продажи населению, их применение требует наличия специальных навыков и условий использования; 6 наименований просроченных средств защиты растений и удобрений, у некоторых срок годности закончился по меньшей мере год назад.

Также более 40 наименований представленной «химии» не соответствовали требованиям по маркировке – на них не было необходимой для потребителя информации.

Сообщается, что опасная и сомнительная продукция – более 300 единиц – изъята из оборота. Деятельность торгового объекта приостанавливалась для устранения нарушений.

Фото: Telegram-канал КГК РБ.