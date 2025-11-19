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Предварительные итоги Года благоустройства анализировали на коллегии КГК

19 ноября 2025 14:05
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Не все запланированное достигнуто. На коллегии Комитета госконтроля рассмотрели план выполнения мероприятий Года благоустройства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предварительные итоги Года благоустройства анализировали на коллегии КГК-2

Есть успехи, но не везде. Например, за 9 месяцев в Минской области снесена только треть пустующих и ветхих домов от годового задания, а в столице обустроена только пятая часть спортивных и детских игровых площадок. Нескошенная трава, необрезанные деревья и отремонтированные контейнерные площадки для сбора мусора – такое можно встретить нередко. Не всегда рационально используются госсредства при выполнении благоустройства. Установлены факты закупок через посредников, завышение объемов и стоимости работ.

Предварительные итоги Года благоустройства анализировали на коллегии КГК-4

Вадим Волович, начальник главного управления контроля строительства, жилищно-коммунального хозяйства по Минску КГК Беларуси:
Не реализованы отдельными райгорисполкомами дополнительно предоставленные полномочия в сфере благоустройства. То есть что я имею в виду? Это глава государства в начале года предоставил полномочия на упрощение процедуры сноса аварийных объектов, закупки товарно-материальных ценностей. Все это направлено на экономию государственных средств и сокращение сроков для реализации мероприятий. В том числе наши контрольные мероприятия показали, что далеко не все райгорисполкомы этим правом воспользовались.

Значительно возросло количество заявок в контакт-центры 115 по различным вопросам благоустройства. Поступают нарекания на освещенность улиц, наличие брошенного транспорта во дворах, содержание кладбищ, подтопление дорог. Коммунальным службам есть над чем работать.

# Год благоустройства # Комитет госконтроля

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