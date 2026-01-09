Масштабные изменения в работе КГК Беларуси обсудили в Палате представителей

Контроль – не ради наказания, а ради порядка и справедливых условий для всех. В Палате представителей рассмотрели законопроект о расширении полномочий Комитета государственного контроля, внесенный главой государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ нацелен на повышение эффективности работы ведомства и смещение акцента на профилактику экономических преступлений. Речь идет об усилении разъяснительной работы с бизнесом и гражданами, чтобы предупреждать проблемы еще на ранней стадии. При этом расширяется инструментарий реагирования: КГК получает право приостанавливать деятельность предприятий за нарушения в сфере ценообразования и торговли.

Андрей Матюшенко, начальник главного экспертно-правового управления Комитета государственного контроля Беларуси:

Законопроект направлен в первую очередь на совершенствование деятельности органов Комитета государственного контроля. В частности, это касается как гражданской части, так и нашей аттестованной части, это органы финансовых расследований. Документ комплексный, он предусматривает корректировку трех законов. Если говорить о компетенции Комитета государственного контроля, она определена в Конституции Республики Беларусь и принципиально не меняется. Отдельные изменения касаются органов финансовых расследований КГК. В их обязанности включается противодействие экстремизму и терроризму.