Масштабные изменения в работе КГК Беларуси обсудили в Палате представителей
Контроль – не ради наказания, а ради порядка и справедливых условий для всех. В Палате представителей рассмотрели законопроект о расширении полномочий Комитета государственного контроля, внесенный главой государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ нацелен на повышение эффективности работы ведомства и смещение акцента на профилактику экономических преступлений.
Речь идет об усилении разъяснительной работы с бизнесом и гражданами, чтобы предупреждать проблемы еще на ранней стадии. При этом расширяется инструментарий реагирования: КГК получает право приостанавливать деятельность предприятий за нарушения в сфере ценообразования и торговли.
Андрей Матюшенко, начальник главного экспертно-правового управления Комитета государственного контроля Беларуси:
Законопроект направлен в первую очередь на совершенствование деятельности органов Комитета государственного контроля. В частности, это касается как гражданской части, так и нашей аттестованной части, это органы финансовых расследований.
Документ комплексный, он предусматривает корректировку трех законов. Если говорить о компетенции Комитета государственного контроля, она определена в Конституции Республики Беларусь и принципиально не меняется.
Отдельные изменения касаются органов финансовых расследований КГК. В их обязанности включается противодействие экстремизму и терроризму.
Геннадий Лепешко, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вводится персональная ответственность для руководителей всех органов Комитета государственного контроля, ответственность за идеологическую работу подчиненных органов, за ее деятельность и подготовку кадров для своих подчиненных органов.
Что касается органов финансовых расследований, предлагается отнести их к военизированным формированиям, которые будут входить в систему обеспечения национальной безопасности государства. И уточняется порядок применения спецсредств при задержании и конвоировании нарушителей.
В дальнейшем законопроект обсудят с участием всех заинтересованных ведомств. Сроки его рассмотрения в первом чтении будут определены после выполнения поручений главы государства.