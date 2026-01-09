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Масштабные изменения в работе КГК Беларуси обсудили в Палате представителей

09 января 2026 17:05
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Контроль – не ради наказания, а ради порядка и справедливых условий для всех. В Палате представителей рассмотрели законопроект о расширении полномочий Комитета государственного контроля, внесенный главой государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ нацелен на повышение эффективности работы ведомства и смещение акцента на профилактику экономических преступлений.

Речь идет об усилении разъяснительной работы с бизнесом и гражданами, чтобы предупреждать проблемы еще на ранней стадии. При этом расширяется инструментарий реагирования: КГК получает право приостанавливать деятельность предприятий за нарушения в сфере ценообразования и торговли.

Масштабные изменения в работе КГК Беларуси обсудили в Палате представителей-2

Андрей Матюшенко, начальник главного экспертно-правового управления Комитета государственного контроля Беларуси:
Законопроект направлен в первую очередь на совершенствование деятельности органов Комитета государственного контроля. В частности, это касается как гражданской части, так и нашей аттестованной части, это органы финансовых расследований. 

Документ комплексный, он предусматривает корректировку трех законов. Если говорить о компетенции Комитета государственного контроля, она определена в Конституции Республики Беларусь и принципиально не меняется.

Отдельные изменения касаются органов финансовых расследований КГК. В их обязанности включается противодействие экстремизму и терроризму.

Масштабные изменения в работе КГК Беларуси обсудили в Палате представителей-4

Геннадий Лепешко, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вводится персональная ответственность для руководителей всех органов Комитета государственного контроля, ответственность за идеологическую работу подчиненных органов, за ее деятельность и подготовку кадров для своих подчиненных органов. 

Что касается органов финансовых расследований, предлагается отнести их к военизированным формированиям, которые будут входить в систему обеспечения национальной безопасности государства. И уточняется порядок применения спецсредств при задержании и конвоировании нарушителей.

В дальнейшем законопроект обсудят с участием всех заинтересованных ведомств. Сроки его рассмотрения в первом чтении будут определены после выполнения поручений главы государства.

# Комитет госконтроля

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