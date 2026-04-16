«Серые» зарплаты, обход налогов и миллионный ущерб: ДФР проверил архитектурно-строительную сферу

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля обнародовал итоги масштабных проверок в архитектурно-строительной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выявлен целый комплекс нарушений: дробление бизнеса, необоснованное применение упрощенной системы налогообложения, сокрытие выручки, выплата заработной платы «в конвертах». Совокупный ущерб от установленных схем исчисляется десятками миллионов рублей. В числе показательных примеров крупное архитектурное бюро, недоплатившее в бюджет страны миллионы рублей.

«Выходя за рамки» – так звучит слоган арт-бюро «Зробим». Однако, как выяснилось, студия вышла далеко за рамки, и не только творческие, но и правовые. Финансовые обороты компании исчислялись миллионами долларов – она выполняла заказы по всему миру: от Австралии до Америки. Позиционировала себя как бюро премиум-класса. При этом доходы компании и зарплаты работников оставались подозрительно низкими. Этот диссонанс не укрылся от внимания Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

Оперативный работник управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску:

Проведенным комплексом оперативно-разыскных мероприятий установлено, что значительная часть выручки, полученная от оказания услуг, не отражалась в бухгалтерском учете организации. Чтобы не оставлять следов, должностные лица общества лично договаривались с заказчиками услуг о проведении оплат как наличными денежными средствами, так и с использованием криптовалюты. При этом кошельки создавались фигурантами на биржах, которые официально не зарегистрированы в Республике Беларусь.

Экономили и на налогах с зарплат. Значительную часть вознаграждений сотрудники получали «в конвертах». Это подтвердили больше 50 человек. Для конспирации фирма даже арендовала отдельный офис.

Сотрудник архитектурного бюро:

Основная зарплата поступала на карточку, системная, ежемесячная: авансы, зарплата. И в качестве выполнения тех или иных задач была оплата в конвертах. По ощущениям, 70 на 30 в пользу конвертной части.

Сотрудник архитектурного бюро:

Основатели компании согласовывали такую форму выплаты лично и говорили, что пока мы работаем таким образом, но в будущем, возможно, что-то изменится. Но вот по сегодняшний день ничего не изменилось.

«В конвертах» арт-бюро выплачивало не менее 60 % от всех зарплат. Но куда более внушительные денежные потоки утекали в карманы руководства и оседали в недвижимости. Не только в Беларуси, но и в Польше, Таиланде, США. Именно там сейчас обосновался один из учредителей архитектурного бюро. По словам сотрудников, именно он курировал финансовое направление работы. Тем временем второй соучредитель – под следствием, дает признательные показания.

Андрей Маковский, учредитель архитектурного бюро:

Меня зовут Андрей Маковский, я белорусский архитектор, основатель архитектурного бюро. Я бы хотел предостеречь, наверное, предпринимателей дальше от таких действий. Потому что сам искренне понимаю, что в погоне за каким-то заработком хочется, наверное, держать уровень дохода, повышать его и так далее. Но никогда не думаешь об обратной стороне этого вопроса. Налоги у нас на самом деле не такие высокие по сравнению, может, с европейскими даже странами. И их надо просто платить.

Фактически за период с 2021 по 2025 год сумма наличных, не отраженных в учете общества, составила более 6 миллионов долларов. «Черный нал» в бухгалтерии аккуратно прятали в специальных таблицах под кодовым словом «сейф». Но ключик к нему наши правоохранители подобрали. Вот пример, сколько неучтенной налички владельцы тратили на себя и зарплату «в конвертах».

Сергей Петровский, начальник отдела документальных проверок управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску:

Если нас интересует информация о непосредственном использовании указанных денежных средств, выбираются расходные операции, в данном случае непосредственно связанные с доходом учредителей и заработной платой «в конвертах». Сумма расходов составляет по указанным статьям не менее 5,6 миллиона долларов США. Учет ввелся непосредственно в долларах по указанию второго собственника. По предварительным оценкам, совокупный ущерб бюджету страны превысил 5 миллионов рублей. Сама компания продолжает работать. Ирония в том, что такого развития событий арт-бюро «Зробим» могло избежать, причем без серьезной нагрузки на свое финансовое состояние. Всего-то надо было заплатить налоги и спать спокойно.

Сотрудник архитектурного бюро:

Я была удаленным главным бухгалтером. Собственно говоря, вела бухгалтерию, считала налоги. Я это просчитывала, и у меня получилось, что надо больше платить, наверное, на 60 тысяч долларов. Это на самом деле не такая большая сумма для фирмы. Годовой оборот, наверное, там что-то 2 с чем-то миллиона.

Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. У ДФР на карандаше все проектные организации Минска и области, к которым есть вопросы по уплате налогов.