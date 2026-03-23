Какие нововведения ждут целевиков? О деталях вступительной кампании говорили эксперты

Ставка на будущее! Что нового в целевом наборе? Каким будет перспективный кадровый план? И почему интерес к поступлению сегодня не только у абитуриентов и их родителей? На площадке ток-шоу «По существу» собрались компетентные эксперты. Что изменится при целевом наборе при поступлении и с чем связаны новшества?

Кирилл Казаков, СТВ:

У большинства белорусов само понимание высшего образования никак не связано с экономикой будущего. Казалось, что мы сейчас будем обучать какое-то количество экономистов или юристов, как это было в конце 90-х, а потом они как-то сами будут искать себе работу. Государство – достаточно сложная структура. Если кто-то пытается понять, каким образом выстраивается экономика будущего, например, государство заказывает какие-то специальности. В этом году изменение целевого набора тоже с этим связано? Сергей Пищов, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Значительных изменений в целевом приеме в этом году нет. Для абитуриентов, по большому счету, ничего не изменилось. 1 мая, после того как будет утверждено количество целевых мест каждому университету, колледжу по каждой специальности, они будут иметь возможность обратиться на предприятия по выбранной специальности, заключить договор о целевой подготовке. И в установленные сроки, которые тоже не поменялись ни на один день в сравнении с прошлым годом, подать эти документы в выбранный университет.

Сергей Пищов:

Но важно, что любое место, как бюджетное, так и платное, в системе профессионального образования подтверждено конкретными заявками. Набирая сегодня то или иное количество будущих студентов по специальности, мы гарантируем, что после успешного освоения выбранной ими образовательной программы, они будут гарантированно обеспечены первым рабочим местом, потому что важно не только подготовить квалифицированного специалиста, но и обеспечить экономику, социальную сферу нашей страны специалистами, которые действительно будут развивать те отрасли, для которых они готовятся. Идти по целевому направлению на предприятие, где работают родители, – конфликт интересов?

Кирилл Казаков:

В целевом всегда возникает вопрос. Например, сын идет по стопам отца или матери, идет от этого же предприятия, где работают родители. С точки зрения Госконтроля, это не считается нарушением? Мы вроде говорим про семейные династии, а тут конфликт интересов. Оксана Казимирская, заместитель начальника управления контроля за работой отраслей социальной сферы Комитета государственного контроля Беларуси:

Безусловно, чтобы обеспечить равные права для абитуриентов при поступлении в учреждение образования, Комитет госконтроля проводит контроль на протяжении всей вступительной кампании. Чтобы не создавать мнимых конкурсов, мы в свое время инициировали внесение изменений в законодательство, чтобы среди целевиков был конкурс как по специальности, так и по заказчику более одного человека на место. При этом как на этапе приема документов от целевиков, так и на этапе внутренних вступительных испытаний. Может ли предприятие отказать абитуриенту в целевом направлении?

Кирилл Казаков:

Если мама привела сына и сказала , что он хочет в будущем работать у вас на предприятии, запишите его в «целевое» поступление, вот моя бумага, этого недостаточно? Сергей Пищов:

Подписать бумагу предприятия целевое может и обязано. В положении о целевой подготовке, те корректировки, которые сейчас были внесены, указано, что организация-заказчик обязана заключить договора со всеми желающими абитуриентами, которые обратились на предприятие. Вот они равные условия. Если условный абитуриент из любого региона страны решил трудоустроиться на Минский тракторный завод, на инженерную должность, обратившись в отдел кадров данного предприятия, он получит целевое направление. И у предприятия интерес, чтобы этих заявок, абитуриентов было больше, потому что тогда действительно наиболее мотивированный и подготовленный абитуриент поступит. Также точечные корректировки внесены в части организации самого вступительного испытания. С этого года, как известно, вступительные испытания целевики сдают в устной или практической форме. Внесены корректировки в положение приемной комиссии, которым установлен ограниченный доступ членов экзаменационной комиссии к персональным данным наших абитуриентов.