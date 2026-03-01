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Мужчины, дарите женщинам цветы! Михаил Русый поздравил с наступающим 8 Марта

01 марта 2026 13:57
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Гость программы «Сенат» – Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству.

Анастасия Лавринчук, СТВ:
Год посвящен белорусской женщине. И совсем скоро мы отметим 8 Марта. Какой вклад вносят наши женщины в экономику страны, в частности, в сельское хозяйство? И какую роль играют наши женщины в политике нашей страны? 

Мужчины, дарите женщинам цветы! Михаил Русый поздравил с наступающим 8 Марта-2

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Роль женщины, если брать во всех сферах, весьма велика. Не зря главой государства и принято такое решение. 

Что касается сельского хозяйства, посмотрите, какие крупные, мощные, сильные тысячные коллективы возглавляют женщины. И в основном они успешны. 

Я хотел бы поблагодарить всех женщин, не только руководителей, а всех женщин во всех сферах, где они работают. За тот труд, который они вносят, потому что кроме того, что она работает, на ней лежит еще и вторая, очень важная социальная нагрузка. На ее плечи ложится воспитание ребенка, атмосфера в семье. А от этого зависит и муж, и сила, и государство. 

Хочу поздравить с наступающим 8 Марта. И вот каждый день в этот год – это своего рода 8 Марта. Мужчины, дарите женщинам цветы!

# Интервью # Праздничные даты # Михаил Русый # Анастасия Лавринчук

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