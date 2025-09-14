Нельзя быть вторым Тарковским, надо быть первым собой! Халецкий о требовательном зрителе и любви к кино

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – кинорежиссер Кирилл Халецкий. Заплакать в кадре я не могу! Кем хотел стать в детстве? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

В детстве вы хотели стать актером? Или сразу режиссером?

Кирилл Халецкий, кинорежиссер:

Когда я был маленьким мальчиком, от двух до четырех лет, я очень любил цирк. И мы очень часто ходили, мне очень нравилось, как в цирке именно выступает клоун. И я делал дома какие-то представления перед родными, выдумывал, красил себя как клоун, выступал. И очень хотел быть клоуном. В первом классе отец услышал по радио, что идет набор в киношколу на актерское мастерство. Конечно, я захотел стать актером. Я сразу представил себе эти дорожки, фотосессии, награды. И ходил, занимался актерским мастерством. Разрабатывал речь, пластику, дикцию. Но в какой-то момент я понял, что все-таки я актер не очень. Наверное, я попробую себя в режиссуре.

Александр Осенко:

А кто поставил оценку, что не очень? Кирилл Халецкий:

Я сам себе поставил. Банально заплакать в кадре я не могу. Я не мог заплакать, поэтому не буду я актером, а буду режиссером. Мы попробовали с одноклассниками снять какие-то первые короткометражки. Желаю их никому не видеть, конечно... Об участии в фестивале короткого метра во Франции

Кирилл Халецкий:

Это уже не любительский уровень, это уже повыше. Это мой первый выпуск. Александр Осенко:

А кто помогал? Кирилл Халецкий:

«Дорога» меня привела в Академию искусств, и я снимал во внеучебное время короткометражки. Мы сразу понимали, что мы их будем отправлять на кинофестивали. Короткометражка «Дорога» была снята между первым и вторым курсами. Александр Осенко:

До «Дороги» был «Теплый снег».

Кирилл Халецкий:

«Теплый снег» – это первый курс. Четырехминутная короткометражка, зарисовочка. Это были первые шаги в Академии искусств. Мы первокурсники, первая курсовая работа. Все одногруппники побоялись отправлять свои работы. Я оценку своих родных уже услышал. Моим родным все всегда нравится. Но интересно было, как воспримут кинофестивали. И я рискнул. Отправил короткометражку более чем на 100 фестивалей по всему миру (а вдруг где-то стрельнет). Это именно и произошло. Кирилл Халецкий:

Что касается фестивалей, прелесть фильма была в том, что там нет ни единого слова. Там все понятно и без текста. И из 100 фестивалей семь ответили, а три пригласили к себе в качестве участника. И я понял, что мой фильм интересен не только моим родственникам, но еще кому-то в этом мире. Это переломный момент в моей жизни, когда я понял, что этим я хочу заниматься всегда. Каждый зритель в душе стал кинокритиком

Александр Осенко:

Что вы ожидаете от зрителей в кино в плане эмоций? Кирилл Халецкий:

Мне было очень приятно, когда в момент получения прокатного удостоверения фильму присвоили возрастной ценз 6+. Для нас это очень здорово, потому что фильм может увидеть как можно больше зрителей. То есть люди, начиная с шести лет, со своими родителями, классными руководителями, своими одноклассниками могут приходить в кинотеатр и смотреть наш фильм. Там нет ничего криминального. Практически. У нас были во время съемок каскадеры, так что есть какие-то и экшен-сцены – все смотрите в кинотеатрах. Поэтому для нас это очень классно. Но могу сказать как представитель молодежи. Чего мы ждем от кино сегодня? Зритель сегодня стал очень привередливым в кино. Я не знаю, чего я хочу, но я хочу что-то необычное. Очень сложно удивить наших зрителей, потому что каждый в душе стал кинокритиком.

Но мы как будто в душе соскучились по чему-то простому и доброму. Для меня счастье – это когда я с утра хочу идти на работу, а вечером хочу идти домой, и в принципе я могу сказать, что я счастливый человек. Наш фильм – о простом человеческом счастье. Этот фильм рассказывает о жизни молодой учительнице – выпускницы БГПУ. Главный герой не супергерой, но в процессе мы понимаем, что призвание быть учителем… Есть ли это супергеройство в наше время? Ученики стали другие, поменялось общество, поменялись гаджеты, поменялись подходы, и как молодой учительнице совладать с этой стихией сегодня – это и будет ответом на вопрос. Мне очень хотелось бы, чтобы после просмотра у зрителей произошла переоценка ценностей, они взглянули на профессию учителя под другим углом, насколько это тяжелый труд. Для нас высшая похвала будет, если зритель захочет позвонить своему классному руководителю и просто с ним поговорить, поблагодарить его за проделанный труд. Потому что все мы сейчас вспоминаем школу с ностальгией. Даже во время съемок все вспоминали. И что особо тепло группа вспоминает сегодня, это поездки в агрогородки. Наш фильм по большей части снят в агрогородках. И каждый выезд в агрогородок – это было что-то с чем-то. Всем хочется на природу, отдохнуть от города. В этом тоже есть своя эстетика агрогородка в фильме. «Ничего киношного в нашей семье нет». Откуда любовь к кино?

Александр Осенко:

Первые кинокритиками были ваши родственники? Родители? Кирилл Халецкий:

Они очень лояльные кинокритики. Александр Осенко:

Они из сферы кино или из других сфер? Кирилл Халецкий:

Моя мама – администратор в салоне красоты, а отец – главный энергетик. Казалось бы, ничего киношного в нашей семье нет. Откуда любовь к кино? Но если копнуть поглубже, то первое образование у отца – киномеханик. А мама все мое детство снимала меня на видеокамеру – всю нашу семью, все, что у нас происходит. Несколько лет назад я цифровал все эти материалы, получилось около 48 часов материала. Это прекрасная семейная хроника, которая у меня хранится. То есть какой-то позыв к творчеству был, и поэтому меня все время родители, родственники поддерживали, только все поощрялось. Я и в КВН играл, был очень творческим парнем. И все понимали, что он не будет ни математиком, ни философом. Он туда, к творчеству. Я придумал этот фильм, когда ехал в маршрутке – о картине «Дорога»

Александр Осенко:

Про фильм «Дорога». Я его внимательно посмотрел, он мне «зашел». В каком возрасте вы его снимали? Кирилл Халецкий:

Где-то 19 лет. Александр Осенко:

Там очень глубокие мысли. Вы сами до этого дошли или все-таки кто-то вам подсказал? Кирилл Халецкий:

Могу сказать, «Дорогу» я придумал очень быстро. Я ехал в маршрутке, придумал, записал, и мы это потом реализовали. Но, как показывает практика, действительно, там очень много двусмыслия есть. Каждый видит для себя свое. И это тот фильм, в котором нет ни единого слова.

Александр Осенко:

А что в этом фильме видите вы? Кирилл Халецкий:

Это плохой вопрос, его нельзя задавать. Я был в Москве на кинофестивале, там был зал – полторы тысячи человек. Посмотрели «Дорогу», всем понравилось. И все ждали, а о чем же фильм, сейчас расскажет режиссер. И я рассказал. И в этот момент полторы тысячи человек забыли то, что придумали они, и начали думать только то, что сказал я. Сериалы и телек – это нормально?

Александр Осенко:

Сериалы и телек – это нормально? Кирилл Халецкий:

Смотря какой телек и какие сериалы. Большой телек и большой сериал – это супер. Сейчас сериалы шагают очень далеко вперед. И я понимаю отчасти, почему нам хочется смотреть сериал. Ты сживаешься с этими героями. Не один раз ты пришел в кино, а ты их встречаешь на экране каждый вечер. Или раз в неделю, когда выходит серия. И ты к ним привыкаешь. Они тебе начинают нравиться. Ты их знаешь, их привычки. В сериалах рассказывают предысторию практически каждого персонажа. Ты с ними живешь отрезок времени, а в кино ты пришел один раз, 90 минут – и ты ушел. «Вам нельзя быть вторым Тарковским, вы должны быть первым собой» Александр Осенко:

Кому бы вы хотели сказать «спасибо» из своих наставников за то, что вложили в вас науку, навыки, взгляд на определенные вещи?

Кирилл Халецкий:

Тот, кто поставил меня на правильный путь, как это должно быть, выбил из меня всю молодежную дурь, это был мой мастер курса Валерий Михайлович Горовой в Академии искусств. Это самый настоящий телевизионщик со стажем работы более 45 лет. У него было очень много передач, программ, он режиссер. И он, как только мы пришли, сразу сказал: вы не знаете ничего, все то, с чем вы пришли (сопли, семья, любовь, друзья) – забыть. Много читать, много смотреть и искать свой стиль. Вам нельзя быть вторым Тарковским, вы должны быть первым собой. Ищите себя в этом мире. Кто-то сопротивлялся, кто-то не хотел искать компромисс. Я же понял его направление. Я реально много читал, смотрел. Много читал дополнительной литературы, потому что самообразование – это очень важно в профессии творческой. И в конечном итоге, спустя четыре года, он мне сказал: Кирюша, я бы тебе дал медаль «Лучший ученик», потому что ты учитываешь все то, что ему хочется видеть в нас, но и проявляешь себя в том, что он бы хотел видеть. Жена – самый главный критик Александр Осенко:

Кирилл, вы к нам приехали со своей женой. Она критик или соратник?