Как привлечь молодых талантливых режиссёров на телевидение? Мнение Кирилла Халецкого

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – кинорежиссер Кирилл Халецкий.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Что делать нам, телевизионщикам, чтобы к нам пришли молодые талантливые режиссеры?
Кирилл Халецкий, кинорежиссер:
Насколько я знаю, на телевидение очень много ребят приходит во время обучения. Когда я учился, нас как-то сильно загружали учебой, и я работал по ночам. Я монтировал видео, передачи разные, телевизионные в том числе. Но в конечном итоге у меня уже была работа на момент распределения. Я думал распределение свести к минимуму. Зачем же мне сильно в себя утруждать?
Но тогда был судьбоносный звонок Владимира Михайловича Карачевского: а не хочешь ли ты?
Мы создаем молодежную студию на нашей киностудии с возможностью снять дебютный полнометражный фильм. Мне как выпускнику это супер привлекательное предложение. Я не мог отказаться.
В Беларуси возможно все! Кирилл Халецкий о патриотизме и кинодебюте в 21 год.