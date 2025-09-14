Как привлечь молодых талантливых режиссёров на телевидение? Мнение Кирилла Халецкого

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Что делать нам, телевизионщикам, чтобы к нам пришли молодые талантливые режиссеры?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – кинорежиссер Кирилл Халецкий.

Кирилл Халецкий, кинорежиссер:

Насколько я знаю, на телевидение очень много ребят приходит во время обучения. Когда я учился, нас как-то сильно загружали учебой, и я работал по ночам. Я монтировал видео, передачи разные, телевизионные в том числе. Но в конечном итоге у меня уже была работа на момент распределения. Я думал распределение свести к минимуму. Зачем же мне сильно в себя утруждать?

Но тогда был судьбоносный звонок Владимира Михайловича Карачевского: а не хочешь ли ты?

Мы создаем молодежную студию на нашей киностудии с возможностью снять дебютный полнометражный фильм. Мне как выпускнику это супер привлекательное предложение. Я не мог отказаться.