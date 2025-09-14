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Как привлечь молодых талантливых режиссёров на телевидение? Мнение Кирилла Халецкого

14 сентября 2025 07:46
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – кинорежиссер Кирилл Халецкий. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Что делать нам, телевизионщикам, чтобы к нам пришли молодые талантливые режиссеры?

Как привлечь молодых талантливых режиссёров на телевидение? Мнение Кирилла Халецкого-2

Кирилл Халецкий, кинорежиссер: 
Насколько я знаю, на телевидение очень много ребят приходит во время обучения. Когда я учился, нас как-то сильно загружали учебой, и я работал по ночам. Я монтировал видео, передачи разные, телевизионные в том числе. Но в конечном итоге у меня уже была работа на момент распределения. Я думал распределение свести к минимуму. Зачем же мне сильно в себя утруждать? 

Но тогда был судьбоносный звонок Владимира Михайловича Карачевского: а не хочешь ли ты? 

Мы создаем молодежную студию на нашей киностудии с возможностью снять дебютный полнометражный фильм. Мне как выпускнику это супер привлекательное предложение. Я не мог отказаться.

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# Кино # Интервью # Кирилл Халецкий # Александр Осенко

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