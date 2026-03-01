О возрождении припятского Полесья и экономическом росте регионов Беларуси – интервью с Михаилом Русым
Гость программы «Сенат» – Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству.
Анастасия Лавринчук, СТВ:
На Всебелорусском народном собрании развитие регионов выделено как один из приоритетов. Какие точки опоры вы видите для экономического роста областей, в частности Брестской области?
Экономический рост регионов – какие главные точки опоры?
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Каждый район имеет свое направление. Где-то лесной комплекс, где-то перерабатывающий. Если брать и Брестскую область, что касается промышленности, на втором заседании VII Всебелорусского собрания определено семь направлений и там есть отраслевые направления и региональные. Отраслевые в Брестской области совпадают с региональными.
Есть брать Давид-Городок, там «Электромаш» есть, прекрасные помещения, прекрасный коллектив, его просто надо Минпромом догрузить производствами и создать направления. Люди там готовы работать, там не надо, может, и жилье строить. Участки выделить – они сами построят. Люди держатся за эту работу.
Что касается других направлений, почти в каждом районе – по несколько направлений. Есть значимые проекты в легкой промышленности, где-то в промышленности строительных материалов, переработке лесной продукции, в сельскохозяйственной очень много. Это одно из базовых направлений, которое позволит сохранить рабочие места, привлечь молодежь в эти регионы.
В дополнение идет программа строительства дорог. За пять лет до каждого агрогородка будет обустроена дорога повышенного класса. Главой государства принято решение дать право местным органам власти определять, кому выделять арендное жилье, какой категории граждан, с правом последующего выкупа. Это позволит решить очень многие вопросы.
О планах по возрождению припятского Полесья
Анастасия Лавринчук:
В Беларуси скорректировали планы развития районов припятского Полесья до 2030 года, и вы ответственны за возрождение этого края. Какие в этой связи планы и какой эффект вы ожидаете от реализации программы развития?
Михаил Русый:
Это пять районов Гомельской области и четыре района Брестской области. Довольно серьезное внимание уделяется этому развитию регионов. Серьезный итог будет. Мы у главы государства, когда рассматривали итоги работы за 2025 год, наметили мероприятия, расписали средства, главой государства поставлена задача – каждую копеечку взять под контроль, аккумулировать все средства, вычленить основные группы и направления: мелиорация, вовлечение в оборот земель, дорожная сеть, туристический комплекс.
Это край уникальный по туризму. Все плодородные земли должны быть включены в оборот. Развитие молочного производства, производство крупного рогатого скота. Определено девять хозяйств, которые должны выйти на показатели «Парохонского», они взяты за базу.
Если суммарно, что по селу планируем получить, это вполне реально. В 2030 году этот регион выдаст на-гора миллион тонн молока. Это, считайте, как одна из трех областей – Витебская, Могилевская или Гомельская. Миллион тонн зерна с кукурузой. 100 тысяч тонн говядины.
Вкупе с теми решениями главы государства о вовлечении в обороты эффективному использованию неиспользуемых зданий и сооружений, как нигде в регионах Полесья и в регионах Брестчины, весьма приятно отметить, поднялась молодежь, берут земельные участки для производства ягод: клубники, голубики, ежевики. Просто бум пошел! Поэтому местным органам власти как раз надо внимательно смотреть, не жалеть, выделять эти земельные участки.
А главой государства упрощен порядок передачи пустующих домов, пустующих земель, упрощен порядок строительства жилого дома на этом предприятии. Это позволит серьезно закрепить.
В этом регионе будет газифицировано восемь населенных пунктов, приведена дорожная сеть в порядок.
Но самое главное – это вторая программа. Первая была в 2010-2015 годах. Мы приводили пример, во сколько раз выросла производительность, выручка после той программы – в 5-6 раз. Это дало серьезные подвижки. Наибольшее число населенных пунктов с жителями более тысячи – именно в этих регионах.
Три пункта, которые помогут привлечь людей на работу в сельскую местность
Анастасия Лавринчук:
Один из важных вопросов – это привлечение людей на работу в сельскую местность. Что важно сделать, чтобы люди не покидали свои малые родины, деревни или агрогородки?
Михаил Русый:
Три вопроса, которые должны быть, – достойная заработная плата, возможность иметь жилье и сфера обслуживания. Детский садик, больница, музыкальная школа, дорожная сеть. Глава государства поставил задачу за пять лет привести все дороги в порядок. ФАПы привели в порядок. Минимум их сокращения будет. Идет переоснащение и перенасыщение здравоохранения на достойный уровень.
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