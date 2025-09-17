Каким было первое название и кого сыграл Руслан Чернецкий? Кирилл Халецкий о работе над фильмом «Классная»

Киноновость! Завтра, 18 сентября, состоится долгожданная премьера нового белорусского фильма «Классная». Больше о создании этого фильма, его особенностях и значениях для белорусского кинематографа расскажет наш гость. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Кирилл Халецкий, режиссер-постановщик фильма «Классная». Ольга Бурлакова, ведущая:

Учитель всегда звучало гордо, но в какое-то время кто-то начал сомневаться, что-то пошло не так, и сейчас мы на пути истинном. Почему именно такая тема была вами выбрана для фильма?

Кирилл Халецкий, режиссер-постановщик фильма «Классная»:

В современной Беларуси фильма, посвященного педагогам, еще не было. Поэтому мы первые. Первые открыватели. Да. Все началось с того, что примерно год назад директор минской гимназии Ирина Родик переговорила с Александром Григорьевичем о том, что было бы очень хорошо и нужно создать фильм, посвященный нашим педагогам. Эту идею поддержало Министерство культуры. Был объявлен конкурс сценариев, и по итогам конкурса был выбран сценарий Андрея Курса, который назывался «Классная дама». Дальше сценарий попадает на киностудию. На киностудии уже был выбран я в качестве режиссера на этот фильм. Первым делом я отрезал слово «дама» из названия, потому что мне показалось, это больше будет похоже на современный фильм. Это очень осознанно, но нам нужно что-то молодежное, зажигательное, привлекательное. И двусмысленность слова очень хорошо сыграла. Мой взгляд на фильм очень понравился Министерству культуры. Я был за то, чтобы сделать что-то новое, чего мы еще не видели, что-то современное, опираясь на опыт наших российских коллег, на мировой опыт. Фокус-группа отмечает, что этот фильм не похож на все белорусские фильмы.