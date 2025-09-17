Каким было первое название и кого сыграл Руслан Чернецкий? Кирилл Халецкий о работе над фильмом «Классная»
Киноновость! Завтра, 18 сентября, состоится долгожданная премьера нового белорусского фильма «Классная». Больше о создании этого фильма, его особенностях и значениях для белорусского кинематографа расскажет наш гость.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Кирилл Халецкий, режиссер-постановщик фильма «Классная».
Ольга Бурлакова, ведущая:
Учитель всегда звучало гордо, но в какое-то время кто-то начал сомневаться, что-то пошло не так, и сейчас мы на пути истинном. Почему именно такая тема была вами выбрана для фильма?
Кирилл Халецкий, режиссер-постановщик фильма «Классная»:
В современной Беларуси фильма, посвященного педагогам, еще не было. Поэтому мы первые. Первые открыватели. Да. Все началось с того, что примерно год назад директор минской гимназии Ирина Родик переговорила с Александром Григорьевичем о том, что было бы очень хорошо и нужно создать фильм, посвященный нашим педагогам. Эту идею поддержало Министерство культуры.
Был объявлен конкурс сценариев, и по итогам конкурса был выбран сценарий Андрея Курса, который назывался «Классная дама». Дальше сценарий попадает на киностудию. На киностудии уже был выбран я в качестве режиссера на этот фильм.
Первым делом я отрезал слово «дама» из названия, потому что мне показалось, это больше будет похоже на современный фильм. Это очень осознанно, но нам нужно что-то молодежное, зажигательное, привлекательное. И двусмысленность слова очень хорошо сыграла.
Мой взгляд на фильм очень понравился Министерству культуры. Я был за то, чтобы сделать что-то новое, чего мы еще не видели, что-то современное, опираясь на опыт наших российских коллег, на мировой опыт. Фокус-группа отмечает, что этот фильм не похож на все белорусские фильмы.
Удалось ли показать современную белорусскую школу?
Кирилл Халецкий:
Когда мы только приступили к работе над фильмом, над фильмом работали сразу два министерства – культура и образование. Министерство образования выступало в качестве консультантов. То есть мы, как киношники, могли много где наврать, потому что мы не знаем, как работает школа, а Министерство образования помогало – термины, реальные ситуации, какой учебник был в то время, какой параграф – мы все очень тщательно прорабатывали.
Как оказалось, школа в агрогородке сегодня суперсовременная, модернизированная. Везде ремонт, проекторы, интерактивные доски. У нас в фильме было задействовано шесть школ, чтобы собрать одну киношную.
Юрий Царев:
Алексей Анисеня, Юрий Цвирко, Руслан Чернецкий. Кого министр сыграл?
Кирилл Халецкий:
Там гораздо больше заслуженных актеров. Это Виктор Рыбчинский, Светлана Никифорова, Ирина Нарбекова, Тамара Миронова. Это все – просто глыбы нашего белорусского кино. А Руслана Иосифовича мы отбирали в фильм еще до назначения, и мы его утвердили. Но после назначения стал вопрос, будет ли он сниматься, у него же там занято все. Но он свое участие подтвердил и действительно сыграл небольшую, но очень ключевую роль. Он сыграл, по сути, ректора БГПУ, человека, который распределяет молодые кадры на первые места работы.
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