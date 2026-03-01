Рекорд урожая 2025 года будет побит? Прогноз от Михаила Русого на уброчную-2026

Анастасия Лавринчук, СТВ: На пороге посевная. Отдельные хозяйства Брестской области уже приступили к первым весенним полевым работам. Каким будет урожай, какие наши экспортные возможности в АПК и можем ли мы добиться еще больших результатов?

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Я полагаю, что не хуже прошлого года, а мы считаем, что прошлый год был рекордный. Более 11 миллионов тонн должно быть зерна с кукурузой и с рапсом произведено. Все для этого есть.

Отработаны подходы по минеральным удобрениям, по финансированию средств ГСМ, ремонт. Работы уже могут начинаться. Если в Минской области еще снег лежит, то здесь [в Брестской области – прим.ред.] уже поля открылись. И действительно, на юге Брестчины начался сев трав многолетних. Буквально дней 10-12 пройдет, и уже можно – или рапс, или озимые культуры – начать первую подкормку.

Что касается экспортного потенциала, в прошлом году более 10 миллиардов долларов экспортный потенциал, надо садиться в поезд, в самолет, как глава государства, ехать, искать рынки сбыта, становиться на эти рынки. Никогда не надо уходить с тех рынков, где мы стоим, а весь прирост надо передавать на новые. Поэтому есть над чем работать, есть с чем работать, есть возможность получать довольно серьезную продукцию.