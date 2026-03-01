КСИР атаковал авианосец ВМС США четырьмя баллистическими ракетами

По сообщению пресс-службы Корпуса стражей Исламской революции, подразделения нанесли удар по авианосцу Америки «Авраам Линкольн» четырьмя баллистическими ракетами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на фрагмент заявления иранского государственного ТВ.
«Благодаря выдающимся действиям вооруженных сил Исламской Республики Иран, авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln подвергся обстрелу четырьмя баллистическими ракетами», – говорится в фрагменте.
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