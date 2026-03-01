Прямой эфир

КСИР атаковал авианосец ВМС США четырьмя баллистическими ракетами

01 марта 2026 14:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
КСИР атаковал авианосец ВМС США четырьмя баллистическими ракетами-0

По сообщению пресс-службы Корпуса стражей Исламской революции, подразделения нанесли удар по авианосцу Америки «Авраам Линкольн» четырьмя баллистическими ракетами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на фрагмент заявления иранского государственного ТВ.

«Благодаря выдающимся действиям вооруженных сил Исламской Республики Иран, авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln подвергся обстрелу четырьмя баллистическими ракетами», – говорится в фрагменте.

Читайте также:

В Иране подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи

Аятолла Макарем Ширази объявил священную войну Израилю и США

Экс-президент Ирана Ахмадинежад погиб при атаке США и Израиля

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Ормузском проливе тонет танкер, который попал под удар
01 марта 2026 14:16

В Ормузском проливе тонет танкер, который попал под удар

Экс-президент Ирана Ахмадинежад погиб при атаке США и Израиля
01 марта 2026 14:04

Экс-президент Ирана Ахмадинежад погиб при атаке США и Израиля

Дубль Овечкина не помог. «Монреаль» разгромил «Вашингтон» в НХЛ
01 марта 2026 13:50

Дубль Овечкина не помог. «Монреаль» разгромил «Вашингтон» в НХЛ