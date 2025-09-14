«Классная» будет классной? Режиссёр Кирилл Халецкий признался, что доволен на 8 из 10
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – кинорежиссер Кирилл Халецкий.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы с вами встречаемся накануне премьеры «Классная». Какая у вас внутренняя оценка этой картины? Был пресс-показ, вы видели, как люди реагируют. Есть то, что можно было бы исправить или это, как говорится у киношников, было?
Кирилл Халецкий, кинорежиссер:
Как говорит наш оператор, всегда есть то, чем ты недоволен в любом фильме, но могу сказать, что именно «Классная» для меня – это следующая ступенька в карьере. Это самый масштабный проект, который у меня есть на данный момент. Он и по бюджету масштабный, и по локациям, и по количеству актеров, и по декорациям, костюмам. Это очень серьезная работа.
Могу сказать, что я доволен ей на 8 из 10. Даже могу сказать, что в процессе съемок получилось лучше, чем мы предполагали на этапе сценария, потому что сценарий – это текст, но когда он начинает обрастать актерами, декорациями, костюмами, музыкой, монтажом, цветокоррекцией, все это обретает свою киномагию. И это здорово – видеть цельную картину на экране, собранную.
Она делалась 13 месяцев.
Кирилл Халецкий:
При подборе актеров на фильм «Классная» был определенный состав актеров, которых мы отобрали практически сразу. Мы писали под них некоторые сцены. Я знал, что эти люди мне нужны, они отыграют как нужно. Но на остальную часть состава мы проводили кастинги.
На роль главной героини было восемь кандидаток. И по итогам Ирина Мороз оказалась в кадре, молодая актриса Театра-студии киноактера. Мне кажется, что все получилось.
Кирилл Халецкий:
Прекрасный опыт – поработать с такими профессионалами, как Виктор Рыбчинский, Светлана Никифорова, Ирина Нарбекова, Тамара Миронова. Руслан Чернецкий у нас был в кадре. Это одно удовольствие. Ты приходишь, это профессионалы, они знают, что им делать, и ты здесь отдыхаешь.
Но я люблю снимать в фильмах непрофессиональных актеров. Мне нравится открывать новые лица. Моя находка – это Юрий Цвирко и Алексей Анисеня, ребята из витебского театра. Мы их увидели в «Киношниках» впервые. Я их приглашаю снова и снова. Это такие бриллианты, которые нужно искать по всей стране.