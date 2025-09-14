«Классная» будет классной? Режиссёр Кирилл Халецкий признался, что доволен на 8 из 10

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – кинорежиссер Кирилл Халецкий. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы с вами встречаемся накануне премьеры «Классная». Какая у вас внутренняя оценка этой картины? Был пресс-показ, вы видели, как люди реагируют. Есть то, что можно было бы исправить или это, как говорится у киношников, было?

Кирилл Халецкий, кинорежиссер:

Как говорит наш оператор, всегда есть то, чем ты недоволен в любом фильме, но могу сказать, что именно «Классная» для меня – это следующая ступенька в карьере. Это самый масштабный проект, который у меня есть на данный момент. Он и по бюджету масштабный, и по локациям, и по количеству актеров, и по декорациям, костюмам. Это очень серьезная работа. Могу сказать, что я доволен ей на 8 из 10. Даже могу сказать, что в процессе съемок получилось лучше, чем мы предполагали на этапе сценария, потому что сценарий – это текст, но когда он начинает обрастать актерами, декорациями, костюмами, музыкой, монтажом, цветокоррекцией, все это обретает свою киномагию. И это здорово – видеть цельную картину на экране, собранную. Она делалась 13 месяцев.

Кирилл Халецкий:

При подборе актеров на фильм «Классная» был определенный состав актеров, которых мы отобрали практически сразу. Мы писали под них некоторые сцены. Я знал, что эти люди мне нужны, они отыграют как нужно. Но на остальную часть состава мы проводили кастинги. На роль главной героини было восемь кандидаток. И по итогам Ирина Мороз оказалась в кадре, молодая актриса Театра-студии киноактера. Мне кажется, что все получилось.