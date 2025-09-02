Закрытый показ кинопремьеры «Классная» состоялся в Минске

Ленту «Классная» от «Беларусьфильма» увидели журналисты и блогеры. Закрытый показ самой ожидаемой кинопремьеры состоялся сегодня, 2 сентября, в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На экране – история молодой учительницы, которая закончила педагогический вуз и попала по распределению в агрогородок. Для нее найти общий язык со старшеклассниками оказалось задачей со звездочкой. Сюжет фильма помогает взглянуть на профессию учителя с другой стороны. Над сценарием работали не только киношники, но реальные педагоги. Переписывался он 12 раз. Уделили внимание каждой детали, чтобы добиться правдоподобности и не обмануть кинозрителя.

Ирина Мороз, исполнительница роли классного руководителя в фильме: Пока, наверное, мы не начали съемки фильма, я не относилась с таким уважением и с таким трепетом к этой профессии. Ну, казалось, учителя и учителя. Вы же выбрали эту профессию, вы же захотели нас учить. И только когда ты с этим соприкасаешься – ты понимаешь, насколько это важно и сколько труда они в нас вкладывают, сколько своих сил, своего трепета, своей любви. Ты начинаешь совсем по-другому к этому относиться.

Кирилл Халецкий, режиссер-постановщик фильма:

Наступает новый век белорусского кино. Он новый, он молодой, он интересный, он современный. Поэтому нужно смотреть все самим, делать свои выводы. Мне кажется, что если начинать смотреть кино не предвзято, а с чистого листа – вот, я пришел, удивите меня. Мы вас удивим точно. И мне очень понравились одни из отзывов во время фокус-группы. Ребята в зале реально спрашивали, неужели это белорусское кино.

На большой экран художественный фильм «Классная» выйдет во всех кинотеатрах страны 18 сентября. Билеты уже в продаже.