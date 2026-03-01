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Дубль Овечкина не помог. «Монреаль» разгромил «Вашингтон» в НХЛ

01 марта 2026 13:50
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Дубль Овечкина не помог. «Монреаль» разгромил «Вашингтон» в НХЛ-0

В матче против «Монреаля» нападающий и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился двумя голами, забив свои 920-й и 921-й голы в сезоне НХЛ. «Вашингтон» уступил со счетом 6:2. Об этом пишет ТАСС.

Россиянин прервал свою семиматчевую безголевую серию. В этом сезоне он забил 24 гола и стал лучшим бомбардиром команды. Овечкин также продлил свою результативную серию в Монреале до восьми матчей (9+4).

В апреле 2025 года он установил новый рекорд по количеству голов в регулярных сезонах НХЛ (894), побив рекорд Гретцки. Всего на счету Овечкина 998 шайб, включая плей-офф. До рекорда Гретцки (1016) ему осталось 18 голов.

Монреаль занимает второе место в дивизионе (75 очков), а Вашингтон – четвертое (69).

Фото: pixabay

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