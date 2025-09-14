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В Беларуси возможно всё! Кирилл Халецкий о патриотизме и кинодебюте в 21 год

14 сентября 2025 07:38
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – кинорежиссер Кирилл Халецкий. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Что в вашем понимании Родина? 

В Беларуси возможно всё! Кирилл Халецкий о патриотизме и кинодебюте в 21 год-2

Кирилл Халецкий, кинорежиссер: 
Я могу сказать точно, я считаю себя патриотом своей страны. Что такое патриотизм в своем начальном понятии? Это любовь к Родине. Я люблю свою страну, я люблю свою семью, своих друзей. Мне здесь хорошо. У меня есть работа. Я могу в своей стране сам себя реализовать.

Напоминаю – дебютный полнометражный фильм в 21 год. Это невозможно сделать где-то еще. В Беларуси возможно все. И реально талантливых молодых ребят сейчас замечают, их просто ждут, когда они себя проявят. 

В Беларуси возможно всё! Кирилл Халецкий о патриотизме и кинодебюте в 21 год-4

Александр Осенко:
А если предложат съемки в России, что будет в приоритете? 

Кирилл Халецкий:
Многие выходцы из Беларуси приезжают в Россию и заманивают россиян сюда, потому что они здесь живут, это их Родина, но привезти россиян сюда и снять с ними совместный фильм – это тоже не есть плохо.

Фильм «Киношники» – это бунт, замаскированный под комедию? Вот что ответил режиссер.

# Интервью # Кино # Кирилл Халецкий # Александр Осенко

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