В Беларуси возможно всё! Кирилл Халецкий о патриотизме и кинодебюте в 21 год

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – кинорежиссер Кирилл Халецкий.

Кирилл Халецкий, кинорежиссер:

Я могу сказать точно, я считаю себя патриотом своей страны. Что такое патриотизм в своем начальном понятии? Это любовь к Родине. Я люблю свою страну, я люблю свою семью, своих друзей. Мне здесь хорошо. У меня есть работа. Я могу в своей стране сам себя реализовать.

Напоминаю – дебютный полнометражный фильм в 21 год. Это невозможно сделать где-то еще. В Беларуси возможно все. И реально талантливых молодых ребят сейчас замечают, их просто ждут, когда они себя проявят.