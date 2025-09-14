Фильм «Киношники» – это бунт, замаскированный под комедию? Вот что ответил режиссёр

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – кинорежиссер Кирилл Халецкий.

Кирилл Халецкий, кинорежиссер:

На каком-то этапе это уже пошел просто жесткий протест худсоветам и «Беларусьфильму», потому что нервы были на пределе.

На «Киношниках» мы 12 раз переписывали сценарий, и все это продолжалось в течение семи месяцев. Это было очень сложно, потому что ты пришел на распределение и тебе кажется, что ты сейчас сделаешь такой фильм, которого мир еще никогда не видел. Но в процессе ты сталкиваешься с реалиями, что где-то идет перебор, пошловатый юмор, потому что это кино.

Нельзя было в фильме «Киношники» обидеть киношников, потому что киношники посмотрят. И на 12-й версии у нас получилось найти тот компромисс. Но могу сказать, что дебюты – это, в первую очередь, проба пера.