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Фильм «Киношники» – это бунт, замаскированный под комедию? Вот что ответил режиссёр

14 сентября 2025 07:24
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – кинорежиссер Кирилл Халецкий.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Фильм «Киношники» – это бунт, замаскированный под комедию? 

Фильм «Киношники» – это бунт, замаскированный под комедию? Вот что ответил режиссёр-2

Кирилл Халецкий, кинорежиссер: 
На каком-то этапе это уже пошел просто жесткий протест худсоветам и «Беларусьфильму», потому что нервы были на пределе.

На «Киношниках» мы 12 раз переписывали сценарий, и все это продолжалось в течение семи месяцев. Это было очень сложно, потому что ты пришел на распределение и тебе кажется, что ты сейчас сделаешь такой фильм, которого мир еще никогда не видел. Но в процессе ты сталкиваешься с реалиями, что где-то идет перебор, пошловатый юмор, потому что это кино.

Нельзя было в фильме «Киношники» обидеть киношников, потому что киношники посмотрят. И на 12-й версии у нас получилось найти тот компромисс. Но могу сказать, что дебюты – это, в первую очередь, проба пера. 

Фильм «Киношники» – это бунт, замаскированный под комедию? Вот что ответил режиссёр-4

Александр Осенко:
Но пробы пера вы взяли и от кинофестиваля. 

Кирилл Халецкий:
Это было вообще восхитительно. Мы с женой возвращались из Индии, и эта новость застала нас в полете. Я просто был в восторге. Я согласен, что дебют не должен быть высокобюджетным, потому что это проба пера. Получится – не получится. Выплывет – не выплывет. «Киношники» – это была хорошая проба пера.

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# Кино # Интервью # Кирилл Халецкий # Александр Осенко

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