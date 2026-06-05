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Новости по тегу #Кинотеатры Минска

Какие проекты подготовил кинотеатр «Москва» в дни школьных каникул – рассказала Татьяна Лисай
05 июня 2026 14:14

Какие проекты подготовил кинотеатр «Москва» в дни школьных каникул – рассказала Татьяна Лисай

Кинотеатры «Октябрь» и «Аврора» планируют закрыть на реконструкцию
26 ноября 2025 18:29

Кинотеатры «Октябрь» и «Аврора» планируют закрыть на реконструкцию

Самый большой кинозал – 674 места. Как преобразился кинотеатр «Москва», рассказала директор
10 октября 2025 18:20

Самый большой кинозал – 674 места. Как преобразился кинотеатр «Москва», рассказала директор

Гісторыя і сучаснасць – у Мінску прыступілі да маштабнай рэканструкцыі кінатэатра «Масква»
21 февраля 2025 18:02

Гісторыя і сучаснасць – у Мінску прыступілі да маштабнай рэканструкцыі кінатэатра «Масква»

Реконструкцию кинотеатра Москва планируют завершить в начале 2025 года
28 ноября 2024 17:47

Реконструкцию кинотеатра Москва планируют завершить в начале 2025 года

Завершилась реконструкция кинотеатра «Победа» в Минске
05 июля 2024 18:33

Завершилась реконструкция кинотеатра «Победа» в Минске

Кинотеатр «Салют» в Минске вновь откроется 3 июня
30 мая 2024 17:42

Кинотеатр «Салют» в Минске вновь откроется 3 июня

Легендарный кинотеатр «Победа» планируют открыть к 3 июля в Минске
15 апреля 2024 17:44

Легендарный кинотеатр «Победа» планируют открыть к 3 июля в Минске

В День всех влюбленных в кинотеатрах «Москва» и «Пионер» организуют ночные сеансы
07 февраля 2023 08:32

В День всех влюбленных в кинотеатрах «Москва» и «Пионер» организуют ночные сеансы

Реконструкцию кинотеатра «Победа» планируют завершить в 2023 году
18 июля 2022 13:36

Реконструкцию кинотеатра «Победа» планируют завершить в 2023 году

Когда снова начнут работать все кинотеатры в Минске?
11 сентября 2020 22:07

Когда снова начнут работать все кинотеатры в Минске?

Открытие кинотеатров в Минске перенесли на середину августа
29 июня 2020 16:35

Открытие кинотеатров в Минске перенесли на середину августа