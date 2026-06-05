Новости по тегу #Кинотеатры Минска

В этом сезоне предлагаем для деток большой разнообразный репертуар. Также в кинотеатре «Москва» пройдет яркий праздник «ПопкорнФэст». Это уникальная возможность продегустировать попкорн разных вкусов.
Обновление готовится с учетом международного опыта других стран, таких как Китай, США, Объединенные Арабские Эмираты, Россия и Индия.
Из однозального кинотеатра «Москва» преобразился в целый мультикомплекс. Теперь здесь четыре кинозала.
Кінатэатр «Масква» – гэта частка гісторыі Мінска, якая заўсёды прыцягвала ўвагу сваёй архітэктурай і культурным значэннем. Цяпер ён рыхтуецца да новага этапу, захоўваючы гістарычныя элементы і адкрываючы сучасныя магчымасці для граждан.
Строители приступили к устройству фасада здания и утеплению наружных стен. Сейчас устанавливают дверные блоки и монтируют каркасы под витражи.
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