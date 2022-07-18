Реконструкцию кинотеатра «Победа» планируют завершить в 2023 году

Новости Беларуси. В Минске продолжается реконструкция исторического центра города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске продолжается реконструкция исторического центра города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Территория бывшего хлебозавода № 1 на улице Раковской площадью около двух гектаров уже преображается. Пять объектов введены в эксплуатацию, в скором времени к ним добавятся еще два. Реконструкцией охвачено порядка 15 зданий. Это будут объекты сферы услуг. Главная цель – восстановление утраченной застройки на основании собранных научных и архивных данных. Изменит свой вид и кинотеатр «Победа». Сейчас здание активно обновляется.
Александр Кохан, директор КУП «Минская спадчина»:
Кинотеатр «Победа» в настоящее время находится в стадии реконструкции, работы начаты в феврале. Генеральный подрядчик – «Стройтрест № 1». Работы ведутся в соответствии с графиком, нормативный срок строительства данного объекта – 23 месяца, поэтому ввод объекта в эксплуатацию должен быть обеспечен в конце следующего года. Объект сохранит свое функциональное назначение как здание кинотеатра, он станет трехзальным.
Реконструкция кинотеатра идет с февраля. Работы планируют завершить в 2023 году.