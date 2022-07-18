Реконструкцию кинотеатра «Победа» планируют завершить в 2023 году

Территория бывшего хлебозавода № 1 на улице Раковской площадью около двух гектаров уже преображается. Пять объектов введены в эксплуатацию, в скором времени к ним добавятся еще два. Реконструкцией охвачено порядка 15 зданий. Это будут объекты сферы услуг. Главная цель – восстановление утраченной застройки на основании собранных научных и архивных данных. Изменит свой вид и кинотеатр «Победа». Сейчас здание активно обновляется.