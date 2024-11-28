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Реконструкцию кинотеатра Москва планируют завершить в начале 2025 года

28 ноября 2024 17:47
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Когда откроется кинотеатр Москва, где появится новый детский сад и о чем напоминают автомобилистам инспекторы ГАИ в преддверии зимнего сезона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все ответы у нашего дежурного по городу Яны Лысяковой.

Реконструкцию кинотеатра Москва планируют завершить в начале 2025 года-2

Реконструкцию кинотеатра Москва планируют завершить в начале 2025 года. Строители приступили к устройству фасада здания и утеплению наружных стен. Сейчас устанавливают дверные блоки и монтируют каркасы под витражи. В декабре запустят систему отопления, после чего приступят к чистовой отделке здания и восстановлению гранитных и мраморных покрытий. Работы ведутся ежедневно. На объекте трудятся 200 человек.

Реконструкцию кинотеатра Москва планируют завершить в начале 2025 года-4

Дмитрий Сасковец, главный инженер строительного управления № 3 Стройтреста № 1:
Внутри и снаружи здания предусмотрена безбарьерная среда, которая будет включать в себя 5 подъемников и 1 лифт. Что обеспечит доступ в каждый из кинозалов, в которых предусмотрены специальные места для лиц с ограниченными возможностями.

# Кинотеатры Минска # Яна Лысякова

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