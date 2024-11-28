Реконструкцию кинотеатра Москва планируют завершить в начале 2025 года
Когда откроется кинотеатр Москва, где появится новый детский сад и о чем напоминают автомобилистам инспекторы ГАИ в преддверии зимнего сезона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Все ответы у нашего дежурного по городу Яны Лысяковой.
Реконструкцию кинотеатра Москва планируют завершить в начале 2025 года. Строители приступили к устройству фасада здания и утеплению наружных стен. Сейчас устанавливают дверные блоки и монтируют каркасы под витражи. В декабре запустят систему отопления, после чего приступят к чистовой отделке здания и восстановлению гранитных и мраморных покрытий. Работы ведутся ежедневно. На объекте трудятся 200 человек.
Дмитрий Сасковец, главный инженер строительного управления № 3 Стройтреста № 1:
Внутри и снаружи здания предусмотрена безбарьерная среда, которая будет включать в себя 5 подъемников и 1 лифт. Что обеспечит доступ в каждый из кинозалов, в которых предусмотрены специальные места для лиц с ограниченными возможностями.