Когда откроется кинотеатр Москва, где появится новый детский сад и о чем напоминают автомобилистам инспекторы ГАИ в преддверии зимнего сезона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Все ответы у нашего дежурного по городу Яны Лысяковой.

Реконструкцию кинотеатра Москва планируют завершить в начале 2025 года. Строители приступили к устройству фасада здания и утеплению наружных стен. Сейчас устанавливают дверные блоки и монтируют каркасы под витражи. В декабре запустят систему отопления, после чего приступят к чистовой отделке здания и восстановлению гранитных и мраморных покрытий. Работы ведутся ежедневно. На объекте трудятся 200 человек.