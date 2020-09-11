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Когда снова начнут работать все кинотеатры в Минске?

11 сентября 2020 22:07
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Новости Беларуси. Кинотеатры в Минске возобновляют показы после долгого летнего перерыва, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Когда снова начнут работать все кинотеатры в Минске?-1

Из 13 кинотеатров сети «КиноМинска» последние месяцы работали только две площадки – «Беларусь» и «Ракета». С конца августа возобновили показы еще три – «Аврора», «Берестье» и «Комсомолец». 11 сентября зрителей встретили в кинотеатре «Мир». А с 24-го откроются все остальные площадки.

# Кинотеатры Минска # общество # Фотофакт

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