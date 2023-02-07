В День всех влюбленных в кинотеатрах «Москва» и «Пионер» организуют ночные сеансы

Новости Беларуси. Искусство на больших экранах. В 2022 году столичные кинотеатры посетили около 800 тысяч зрителей. Что не удивительно, ведь старые залы модернизируются, открываются новые – повышенной комфортности, а программа проката способна удивить даже самых искушенных киноманов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в кинотеатрах можно увидеть зарубежные и российские киноленты. Скоро на экранах появятся новые мультфильмы, а также драмы и комедии. А в День всех влюбленных минчан приглашают на ночные сеансы в кинотеатры «Москва» и «Пионер». К слову, кроме показов фильмов, в минской сети кинотеатров проходят лектории и встречи со школьниками, направленные на патриотическое воспитание.

Павел Скалабан, генеральный директор УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома:

Идут программы и проекты, которые направлены на школьников и студентов. Это программы, разработанные совместно с Министерством образования, комитетом образования Минского горисполкома. За 2022 год нашими зрителями по этим программам стали почти 250 тысяч человек.