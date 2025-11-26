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Кинотеатры «Октябрь» и «Аврора» планируют закрыть на реконструкцию

26 ноября 2025 18:29
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Кинотеатры «Октябрь» и «Аврора» планируют закрыть на реконструкцию. Однако пока разрабатывается проектно-сметная документация, они продолжают работать. Обновление готовится с учетом международного опыта других стран, таких как Китай, США, Объединенные Арабские Эмираты, Россия и Индия, сообщили в программе «Столичные подробности».

Кинотеатры «Октябрь» и «Аврора» планируют закрыть на реконструкцию-2

Это часть масштабной программы модернизации городской киносети. В 2024 году уже обновили кинотеатры «Ракета» и «Салют». Также кардинально преобразились «Победа» и «Москва». С начала 2025-го столичные кинотеатры посетили почти 800 тысяч человек. Это на 6 % больше, чем за аналогичный период 2024 года. Для привлечения аудитории еженедельно в прокате представлено от 20 до 40 картин различных жанров.

Кинотеатры «Октябрь» и «Аврора» планируют закрыть на реконструкцию-4

Владимир Карачевский, генеральный директор УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома:
Есть, конечно, и плюсы, и минусы. Из плюсов можно назвать то, что у нас, несмотря на какие-то трудности, довольно-таки широкая линейка фильмов, начиная от ретроспектив, заканчивая артхаусным кино. Конечно, мы ощущаем «голод», «голод» в плане фильмов с высоким зрительским потенциалом. Но мы отслеживаем новинки, которые существуют, конечно же, стараемся, чтобы фильмы максимально дошли до зрителя.

В состав столичной киносети входят 13 действующих кинотеатров. В них более 30 залов. Единовременно они могут принять более 6 700 зрителей.

# Кино # Кинотеатры Минска # Владимир Карачевский

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