Самый большой кинозал – 674 места. Как преобразился кинотеатр «Москва», рассказала директор

Минск щедр на развлечения на любой вкус. Театры, музеи, цирк и концертные площадки. Но, пожалуй, самым масштабным и демократичным искусством было и остается кино. Только за день в каждом кинозале города проходит не менее пяти сеансов, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Владимир Карачевский, генеральный директор УП «Киновидеопрокат»:

В нашей государственной киносети «Киновидеопроката» Мингорисполкома 31 кинозал, а частных уже кинозалов 51. Мы находимся, конечно, по сравнению с другими регионами, другими областными городами в более жестких условиях. Мы вынуждены конкурировать, бороться за зрителя. Это становится мощным стимулом для роста, поиска новых подходов и постоянного совершенствования.

Татьяна Лисай, директор кинотеатра «Москва»:

Реконструкция кинотеатра завершилась 7 мая. Внешний облик кинотеатра существенно не изменился. Современность и динамичность зданию придал новый вентфасад из керамогранита, имитирующий цвет и рисунок природного мрамора. Узнаваемый силуэт работы народных архитекторов Виктора Крамаренко, того самого, что подарил Минску алмаз знаний – Национальную библиотеку, Владимира Щербина и Михаила Виноградова сохранен, а внутри царит полная гармония эпох. Массивные мраморные полы и величественные колонны соседствуют с передовыми технологиями.

Татьяна Лисай:

Сохранили народного художника Ващенко витраж «Москва – столица нашей Родины», который является историко-культурной ценностью. Кинотеатр существенно не изменился, имеет такую историческую ценность, но мы внесли какой-то современный уклад. То, что Витражу 45 лет – он прекрасно вписался в интерьер кинотеатра.

Из однозального кинотеатр «Москва» преобразился в целый мультикомплекс. Теперь здесь четыре кинозала. Самый большой – на 674 места, где можно смотреть эпичные блокбастеры с размахом. Зал поменьше – на 213 места и два уютных – по 46 мест каждый.

Это один из самых старых действующих кинотеатров Минска – «Центральный». Ему присвоен статус историко-культурной ценности.

Элла Маркевич, корреспондент:

У здания архитектура особая. Это единственный кинотеатр в городе, который встроен в жилой дом. Открыт в 1954 году, пережил реконструкцию. Первым перешел на онлайн-продажу билетов.

В зале на 166 мест можно увидеть не только премьеры кинолент, но и спектакли лучших театров мира в рамках проекта TheatreHD и даже послушать симфонический оркестр.

Искусство требует диалога и белорусское кино готово его вести. Интересная подача, свежий взгляд, молодые лица. На больших экранах все чаще мелькают отечественные ленты – «Черный замок», «Киношники», «Классная».