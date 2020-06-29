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Открытие кинотеатров в Минске перенесли на середину августа

29 июня 2020 16:35
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Новости Беларуси. Долгожданная новость для любителей кино. Кинотеатры в Минске вновь ждут зрителей 13 августа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Открытие кинотеатров в Минске перенесли на середину августа-1

Ранее стало известно, что попасть на первые киносеансы можно будет уже 30 июля. Однако из-за переноса мировых премьер открытие залов столичной сети «КиноМинска» перенесли. После открытия кинотеатры будут работать в прежнем режиме.

# Кинотеатры Минска # общество # Фотофакт

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