Гісторыя і сучаснасць – у Мінску прыступілі да маштабнай рэканструкцыі кінатэатра «Масква»

Уладзімір Карачэўскі, генеральны дырэктар унітарнага прэдпрыемства «Кінавідэапракат» Мінгарвыканкама:

Мы планируем работать с репертуаром, что можно будет не только увидеть традиционный репертуар, который есть всегда. Возможно, это будет и показ фильмов на оригинальном языке, конечно же, фестивальные фильмы, крупные киномероприятия и творческие встречи. Также мы планируем, что здесь будет не только традиционные бары, но и магазины с мерчами и возможность любоваться панорамой нашего города.

Падрабязнасці ў відэа.