Завершилась реконструкция кинотеатра «Победа» в Минске

Нестареющая классика или неизменное место встречи. В Минске прошла презентация легендарного кинотеатра «Победа» после масштабной реконструкции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Нестареющая классика или неизменное место встречи. В Минске прошла презентация легендарного кинотеатра «Победа» после масштабной реконструкции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Холл знаменитой постройки отражает дух тех лет, когда кинотеатр был одним из самых популярных мест в городе, – большие люстры, лепнина на карнизах и колоннах, мозаичный пол. А вот кинозалы (теперь их здесь 5) оформлены в самых современных трендах. Есть даже VIP и детский формат.
Впечатления самые-самые лучшие. Очень красиво внутри, просто захватывает дух, на самом деле! Ждали мы очень долго открытие кинотеатра, потому что мы рядом находимся, мы работаем через дорогу.
С детства посещаю этот кинотеатр. Каждые каникулы я сюда ходила, смотрела фильмы. И увидев, как его сделали… Это просто бальзам на сердце. Обязательно первый фильм посмотрим здесь. Шикарные кинозалы сделали и ретро стиль в кинозалах мы тоже заметили. Очень поразил зал для детей.
Владимир Карачевский, генеральный директор УП «Киновидеопрокат»:
Хочется, чтобы этот кинотеатр жил более насыщенной жизнью и предлагал те услуги, которые мы раньше не предлагали. Также в этом кинотеатре есть замечательные многофункциональные зал, колонный зал для проведения мероприятий, презентаций.
Александр Кохан, директор КУП «Минская спадчина»:
Сам по себе строительный объект очень сложный, потому как необходимо было в рамках сохранения аутентичных особенностей данного памятника, начинить его всей современной инженерией и инфраструктурой. Кинотеатр стал пятизальным, в нем расположено все современнейшее кинопроекционное, звуковое оборудование.
Первые зрители смогли оценить комфорт самого большого зала, он рассчитан на сотню человек. Кинолента, символично, о войне – «Время вернуться». Постоянные сеансы в кинотеатре – с начала августа.