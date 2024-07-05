Завершилась реконструкция кинотеатра «Победа» в Минске

Нестареющая классика или неизменное место встречи. В Минске прошла презентация легендарного кинотеатра «Победа» после масштабной реконструкции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Холл знаменитой постройки отражает дух тех лет, когда кинотеатр был одним из самых популярных мест в городе, – большие люстры, лепнина на карнизах и колоннах, мозаичный пол. А вот кинозалы (теперь их здесь 5) оформлены в самых современных трендах. Есть даже VIP и детский формат.

Впечатления самые-самые лучшие. Очень красиво внутри, просто захватывает дух, на самом деле! Ждали мы очень долго открытие кинотеатра, потому что мы рядом находимся, мы работаем через дорогу.

С детства посещаю этот кинотеатр. Каждые каникулы я сюда ходила, смотрела фильмы. И увидев, как его сделали… Это просто бальзам на сердце. Обязательно первый фильм посмотрим здесь. Шикарные кинозалы сделали и ретро стиль в кинозалах мы тоже заметили. Очень поразил зал для детей.