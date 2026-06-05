Какие проекты подготовил кинотеатр «Москва» в дни школьных каникул – рассказала Татьяна Лисай

Сегодня в программе «Решение есть! Депутатский ответ» обсудили, какие сюрпризы готовит нам этот культурный сезон, как развиваются наши любимые площадки и что делается для того, чтобы творческая энергия минчан находила поддержку на всех уровнях.
В студии – Татьяна Лисай, депутат Минского городского Совета депутатов.
Ольга Шерснева, ведущая:
Кинотеатр «Москва» – сегодня это уже не просто про кино, это настоящий центр притяжения. Готовятся ли какие-то интересные летние проекты?
Татьяна Лисай, депутат Минского городского Совета депутатов:
В этом сезоне летнем, конечно, мы предлагаем для деток в дни школьных каникул большой разнообразный репертуар. Также пройдет в кинотеатре «Москва» такой вкусный, яркий праздник – называется «ПопкорнФэст». Я всех минчан и гостей столицы, конечно, приглашаю. Родителей, чтобы брали своих деток и семьями шли к нам на такой замечательный праздник. Это уникальная возможность продегустировать попкорн разных вкусов, пообщаться с ростовыми куклами. Ждет также концертная программа, розыгрыши, конкурсы, призы. Поэтому будет очень интересно и увлекательно. Также громкие премьеры, которые пройдут у нас в кинотеатре. Также в кинотеатре «Москва» я запустила проект «Глядзiм сваё». Это уникальная возможность каждые выходные увидеть фильмы белорусского производства, фильмы нашей национальной киностудии «Беларусьфильм». Поэтому всех минчан и гостей столицы приглашаю. Это возможность увидеть как военные фильмы, так и спортивные, драмы, мелодрамы. Поэтому проект очень интересный. Жду каждые выходные в своем кинотеатре. Это все ожидается в летний период.
Подробности в видео.