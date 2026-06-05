Какие проекты подготовил кинотеатр «Москва» в дни школьных каникул – рассказала Татьяна Лисай

Сегодня в программе «Решение есть! Депутатский ответ» обсудили, какие сюрпризы готовит нам этот культурный сезон, как развиваются наши любимые площадки и что делается для того, чтобы творческая энергия минчан находила поддержку на всех уровнях.

В студии – Татьяна Лисай, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая:

Кинотеатр «Москва» – сегодня это уже не просто про кино, это настоящий центр притяжения. Готовятся ли какие-то интересные летние проекты?