Легендарный кинотеатр «Победа» планируют открыть к 3 июля в Минске

Символичный подарок для минчан к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Уже 3 июля свои двери распахнет легендарный кинотеатр «Победа», рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Перед специалистами стояла главная задача – сохранить облик памятника архитектуры послевоенного периода. Бывший антураж здание не потеряет – тематика середины прошлого столетия останется оригинальной. Также сейчас идут работы по реконструкции кинотеатра «Москва». Их планируют завершить к концу года.

Активно возводятся в столице и соцобъекты. В первом квартале ввели корпус 11-й больницы, а в апреле завершаются работы по строительству урологического корпуса 4-й городской клинической больницы. Возводятся и жилые объекты.