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Легендарный кинотеатр «Победа» планируют открыть к 3 июля в Минске

15 апреля 2024 17:44
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Символичный подарок для минчан к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Уже 3 июля свои двери распахнет легендарный кинотеатр «Победа», рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Легендарный кинотеатр «Победа» планируют открыть к 3 июля в Минске-1

Перед специалистами стояла главная задача – сохранить облик памятника архитектуры послевоенного периода. Бывший антураж здание не потеряет – тематика середины прошлого столетия останется оригинальной. Также сейчас идут работы по реконструкции кинотеатра «Москва». Их планируют завершить к концу года.

Активно возводятся в столице и соцобъекты. В первом квартале ввели корпус 11-й больницы, а в апреле завершаются работы по строительству урологического корпуса 4-й городской клинической больницы. Возводятся и жилые объекты.

Легендарный кинотеатр «Победа» планируют открыть к 3 июля в Минске-4

Александр Терехов, генеральный директор ГПО «Минскстрой»:
По жилым комплексам хотел бы сказать, что начата масштабная застройка улицы Выготского. Сегодня мы уже 14-й дом, возводим уже восьмой этаж. Рядышком открывается площадка под 15-й жилой дом. Тоже будет в конструкциях завода эффективных промышленных конструкций, начинается монтаж. Жителей города очень интересует судьба застройки Филимонова-Столетова. Произведен снос первой очереди. Начато строительство жилого дома под расселение.

Легендарный кинотеатр «Победа» планируют открыть к 3 июля в Минске-7

Также в Минске продолжается реконструкция стадиона «Трактор». Уже полностью демонтированы конструкции северной, восточной и южной трибун. На западной части строители сбивают старые ступени, срезают каркасы сидений и монтируют конструкции двух кафе.

# Кинотеатры Минска # общество # Александр Терехов # Новости Минска и Минской области

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