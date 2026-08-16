В Польше растет раздражение от украинских мигрантов. Период романтической солидарности завершен. По данным соцопросов, более половины поляков выступают против дальнейшего приема беженцев и считают, что Варшава перегнула палку со щедростью.
Следователей заинтересовал период, когда он руководил Музеем Второй мировой войны в Гданьске.
Депутат Матецкий: прокуратура Лодзи разрешила украинской стороне оскорблять Навроцкого.
Несколько месяцев Навроцкий демонстрирует эти худи и футболки повсюду. На официальных приемах, спортивных аренах, даже на Олимпийских играх – там, где любой намек на рекламу строжайше запрещен.
Ранее его неоднократно замечали за употреблением стимуляторов на публичных мероприятиях, включая сессию Генеральной Ассамблеи ООН и теледебаты.
Оппозиционные законодатели заявили, что это не может быть обычный пакетик с никотином, и обвинили Навроцкого в зависимости от стимуляторов. Один из них назвал его поведение неприемлемым для государственного поста, другой – полной компрометацией.
Это около 40 современных танков «Абрамс» и 14 машин технического обеспечения, которое поступят в ближайшее время.
Аналитики предупреждают, что подобные разногласия создают опасный раскол в обществе по ключевым вопросам безопасности и обороны.
Навроцкий – 42-летний ярый евроскептик, противник поддержки Украины и ее членства в НАТО. Он обещает остановить поток нелегальной миграции и укрепить союз с США.
Его соперник, представитель правящей партии «Гражданская коалиция» и мэр Варшавы – Рафал Тшасковский получил чуть более 49 %.
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