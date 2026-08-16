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Новости по тегу #Карол Навроцкий

Из друга Киева в сурового коллектора: почему Польша изменила отношение к украинским беженцам?
16 августа 2026 17:22

Из друга Киева в сурового коллектора: почему Польша изменила отношение к украинским беженцам?

Президента Польши допросила прокуратура по делу о пользовании апартаментами музея
15 июля 2026 16:56

Президента Польши допросила прокуратура по делу о пользовании апартаментами музея

В Польше вспыхнул скандал из-за оскорбления Навроцкого украинцем
18 марта 2026 08:50

В Польше вспыхнул скандал из-за оскорбления Навроцкого украинцем

Президента Польши обвинили в рекламе бренда своей сестры
11 февраля 2026 13:46

Президента Польши обвинили в рекламе бренда своей сестры

Навроцкий заявил, что не собирается отказываться от употребления снюса
30 сентября 2025 09:07

Навроцкий заявил, что не собирается отказываться от употребления снюса

Навроцкого заподозрили в употреблении стимулирующей субстанции на форуме ООН
23 сентября 2025 14:05

Навроцкого заподозрили в употреблении стимулирующей субстанции на форуме ООН

В Польшу прибыла новая партия бронетехники
12 сентября 2025 08:50

В Польшу прибыла новая партия бронетехники

Сможет ли Навроцкий наладить отношения с Киевом? Поляки сомневаются в новом президенте
24 июня 2025 17:10

Сможет ли Навроцкий наладить отношения с Киевом? Поляки сомневаются в новом президенте

Самая грязная предвыборная кампания – чем запомнились выборы в Польше и к чему приведёт победа Навроцкого
02 июня 2025 19:47

Самая грязная предвыборная кампания – чем запомнились выборы в Польше и к чему приведёт победа Навроцкого

Кароль Навроцкий набрал 50,8% голосов – избирательная комиссия Польши обработала все бюллетени
02 июня 2025 09:08

Кароль Навроцкий набрал 50,8% голосов – избирательная комиссия Польши обработала все бюллетени

Польша построит аэродромы для американских самолётов
27 октября 2022 18:47

Польша построит аэродромы для американских самолётов