Новости Польши. На фоне происходящего Польша стремится к расширению военной инфраструктуры на востоке и увеличению армии. Ее численность уже превышает 150 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последнее время Польша активно закупает военную технику и оружие, инвестирует в расширение частей. Так, в одной из них будут построены аэродромы для американских самолетов и полигоны для артиллерии HIMARS. Опасаясь гипотетической опасности, польское руководство приняло решение увеличить финансирование в новые объекты Вооруженных Сил США, надеясь на помощь Штатов, а именно немедленную переброску солдат из-за океана в случае угрозы. Такова современная жизнь Польши, но что не так с исторической памятью? Почему ее так настойчиво прячут от людей?

Карол Навроцкий, президент Института национальной памяти:

Польша – свободная и независимая нация. Мы не русская колония, не часть российской имперской системы, и этот падающий памятник – лучшее тому доказательство. Страна строит свое историческое сознание на основе правды, а не лжи и жестокости.