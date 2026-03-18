В Польше вспыхнул скандал из-за оскорбления Навроцкого украинцем

Прокуратура города Лодзь, не усмотрев состава преступления в заявлениях украинского журналиста Виталия Мазуренко в адрес президента Польши Кароля Навроцкого, объявила о прекращении дела об оскорблении польского лидера. Об этом пишет РИА Новости.

В августе 2025 года Мазуренко в ходе выступления на телеканале Polsat News сравнил Навроцкого с криминальным авторитетом в тюремном заведении.

Депутат польского парламента от партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий на этом фоне подал жалобу в суд на решение прокуратуры. «Может ли украинец публично оскорблять президента Республики Польша в польских СМИ», – с восклицанием задается вопросом политик.

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