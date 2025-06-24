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Сможет ли Навроцкий наладить отношения с Киевом? Поляки сомневаются в новом президенте

24 июня 2025 17:10
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Над Польшей сгущаются тучи. Кароль Навроцкий еще не успел примерить президентское кресло, а поляки уже сомневаются в его способности эффективно управлять страной. Согласно социологическим опросам, новоизбранный президент начинает свой путь без реального кредита доверия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сможет ли Навроцкий наладить отношения с Киевом? Поляки сомневаются в новом президенте-2

Особенно остро стоит вопрос взаимоотношений с Украиной — лишь треть опрошенных уверена, что новый президент сумеет наладить конструктивный диалог с Киевом. Также вызывает сомнения компетентность Навроцкого как верховного главнокомандующего: с этой ролью, по мнению лишь 44 % респондентов, он справится.

Аналитики предупреждают, что подобные разногласия создают опасный раскол в обществе по ключевым вопросам безопасности и обороны. При этом оппонент Навроцкого, проевропейский кандидат Рафал Тшасковский, продолжает оспаривать законность выборов. Уже вторую неделю его команда требует пересчета голосов, ссылаясь на многочисленные нарушения на избирательных участках, и не намерена признавать поражение до 6 августа, когда Навроцкий официально вступит в должность.

# Польша # Карол Навроцкий # Рафал Тшасковский # Выборы в Польше

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