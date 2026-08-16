Из друга Киева в сурового коллектора: почему Польша изменила отношение к украинским беженцам?

В Польше растет раздражение от украинских мигрантов. Период романтической солидарности завершен. По данным соцопросов, более половины поляков выступают против дальнейшего приема беженцев и считают, что Варшава перегнула палку со щедростью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Потому в Польше урезают пособия для украинцев и все громче требуют от Киева забрать мужчин призывного возраста домой. А ведь всего пару лет назад гостеприимство поляков казалось безграничным – принимать беженцев были готовы 94% опрошенных. Что ж, времена меняются. Почему Варшава кардинально сменила настроение, разбиралась Елизавета Жилач. Антироссийская риторика Евросоюза сегодня блекнет на фоне откровенной ксенофобии, которая направлена на украинских беженцев. Весь июль СМИ и соцсети пестрели кадрами трансформации «братской» Польши из друга Киева в сурового коллектора. Теперь он выставляет счет за каждый съеденный бутерброд или просит гостей на выход, подкрепляя свои просьбы кулаками.

Вот случай который произошел не неделе. Две дамы в Познани, чья храбрость явно черпалась из бокала, набросились с оскорблениями на украинцев возле местного кафе. В ход шли кулаки, плевки, стулья и горшки с землей. Такой расширенный пакет социальных гарантий Варшава сегодня предлагает тем, кто имел неосторожность заговорить не по-польски. Этот случай – лишь капля в море польской ксенофобии. За первые полгода 2026-го полиция зарегистрировала 180 заявлений от украинцев о преступлениях на почве ненависти. Правозащитники и социологи говорят, что официальная статистика отражает лишь верхушку айсберга: многие пострадавшие не обращаются в полицию из-за языкового барьера, недоверия к системе или страха перед местью. Оскорбительные выкрики с призывами отправляться в окопы звучат все чаще. Более 67% поляков горячо поддерживают идею депортации безработных украинцев призывного возраста.

Поляк только после беды умный, на самом деле своим добрым сердцем, своей наивностью, гостеприимством навлекает на себя действительно большую беду.

Каждый, кто здесь не создает ВВП, должен быть депортирован – будь то мигранты из Африки, из Украины или откуда угодно. Однако нередко объектом вымещения злобы становятся дети. Так, в Легнице взрослая женщина набросилась на подростков за родную речь. В Бельско-Бяле водитель автобуса вообще прилюдно оскорблял 11-летнюю украинскую девочку.

В Варшаве украинского стримера ударили прямо во время трансляции в интернете, а в Кожухуве обычная музыкальная пауза в автомобиле закончилась госпитализацией троих человек с пробитыми головами. Самым громким стал случай, который произошел во Вроцлаве. Трое мужчин избили украинскую пару прямо на улице после ссоры в магазине из-за их акцента. Конфликты давно вышли за рамки уличных потасовок и перекочевали на рабочие места. В Кракове начальник-поляк обругал подчиненного. Активно муссируются и темы Волынской трагедии. В Познани трое мужчин устроили фирменный допрос сотруднице офиса легализации иностранцев, требуя «пояснить» свое отношение к Степану Бандере. Подобное вызвано героизацией нацистских преступников киевским режимом, что окончательно отбило у поляков желание помогать тем, кто прославляет убийц их предков.