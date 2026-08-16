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Из друга Киева в сурового коллектора: почему Польша изменила отношение к украинским беженцам?

16 августа 2026 17:22
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В Польше растет раздражение от украинских мигрантов. Период романтической солидарности завершен. По данным соцопросов, более половины поляков выступают против дальнейшего приема беженцев и считают, что Варшава перегнула палку со щедростью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Потому в Польше урезают пособия для украинцев и все громче требуют от Киева забрать мужчин призывного возраста домой. А ведь всего пару лет назад гостеприимство поляков казалось безграничным – принимать беженцев были готовы 94% опрошенных. Что ж, времена меняются.

Почему Варшава кардинально сменила настроение, разбиралась Елизавета Жилач.

Антироссийская риторика Евросоюза сегодня блекнет на фоне откровенной ксенофобии, которая направлена на украинских беженцев. Весь июль СМИ и соцсети пестрели кадрами трансформации «братской» Польши из друга Киева в сурового коллектора. Теперь он выставляет счет за каждый съеденный бутерброд или просит гостей на выход, подкрепляя свои просьбы кулаками. 

Из друга Киева в сурового коллектора: почему Польша изменила отношение к украинским беженцам? -2

Вот случай который произошел не неделе. Две дамы в Познани, чья храбрость явно черпалась из бокала, набросились с оскорблениями на украинцев возле местного кафе. В ход шли кулаки, плевки, стулья и горшки с землей. Такой расширенный пакет социальных гарантий Варшава сегодня предлагает тем, кто имел неосторожность заговорить не по-польски.

Этот случай – лишь капля в море польской ксенофобии. За первые полгода 2026-го полиция зарегистрировала 180 заявлений от украинцев о преступлениях на почве ненависти. Правозащитники и социологи говорят, что официальная статистика отражает лишь верхушку айсберга: многие пострадавшие не обращаются в полицию из-за языкового барьера, недоверия к системе или страха перед местью. 

Оскорбительные выкрики с призывами отправляться в окопы звучат все чаще. Более 67% поляков горячо поддерживают идею депортации безработных украинцев призывного возраста. 

Из друга Киева в сурового коллектора: почему Польша изменила отношение к украинским беженцам? -4

Поляк только после беды умный, на самом деле своим добрым сердцем, своей наивностью, гостеприимством навлекает на себя действительно большую беду.

Из друга Киева в сурового коллектора: почему Польша изменила отношение к украинским беженцам? -6

Каждый, кто здесь не создает ВВП, должен быть депортирован будь то мигранты из Африки, из Украины или откуда угодно.

Однако нередко объектом вымещения злобы становятся дети. Так, в Легнице взрослая женщина набросилась на подростков за родную речь. В Бельско-Бяле водитель автобуса вообще прилюдно оскорблял 11-летнюю украинскую девочку.

Из друга Киева в сурового коллектора: почему Польша изменила отношение к украинским беженцам? -8

В Варшаве украинского стримера ударили прямо во время трансляции в интернете, а в Кожухуве обычная музыкальная пауза в автомобиле закончилась госпитализацией троих человек с пробитыми головами. Самым громким стал случай, который произошел во Вроцлаве. Трое мужчин избили украинскую пару прямо на улице после ссоры в магазине из-за их акцента. 

Конфликты давно вышли за рамки уличных потасовок и перекочевали на рабочие места. В Кракове начальник-поляк обругал подчиненного. Активно муссируются и темы Волынской трагедии. В Познани трое мужчин устроили фирменный допрос сотруднице офиса легализации иностранцев, требуя «пояснить» свое отношение к Степану Бандере. Подобное вызвано героизацией нацистских преступников киевским режимом, что окончательно отбило у поляков желание помогать тем, кто прославляет убийц их предков. 

Из друга Киева в сурового коллектора: почему Польша изменила отношение к украинским беженцам? -10

Кароль Навроцкий, президент Польши:
Это решение наносит удар не только по исторической памяти, оно также наносит удар по доверию, строившемуся годами и в последние месяцы. Оно наносит удар по фундаменту примирения, по убеждению, что правда может быть общим языком наших народов.

Далее смотрите в видео. 

# Международная политика # Новости Польши # Польша # Украина # Карол Навроцкий

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