Навроцкий заявил, что не собирается отказываться от употребления снюса

Польский лидер Кароль Навроцкий заявил, что не намерен отказаться от снюса и не считает это проблемой. Об этом пишет ТАСС.

Он признал наличие у него никотиновой зависимости, но отметил, что когда-нибудь избавится от нее. Навроцкий выразил недоумение негативным отношением общества к снюсу, в то время как курение сигарет и сигар воспринимается спокойно. Лидер Польши рассказал, что начал пользоваться никотиновыми подушечками два года назад по совету коллег из спецслужб и раньше никогда не курил.

Ранее его неоднократно замечали за употреблением стимуляторов на публичных мероприятиях, включая сессию Генеральной Ассамблеи ООН и теледебаты.

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