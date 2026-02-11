Президента Польши обвинили в рекламе бренда своей сестры

В Польше разгорается шумиха вокруг гардероба президента. Кароля Навроцкого уличили в продвижении семейного бренда, что стало очередным ударом по его репутации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фирма, выпускающая толстовки с фамилией политика на груди, оформлена на его родную сестру Нину. Казалось бы, ничего особенного. Но вот уже несколько месяцев Навроцкий демонстрирует эти худи и футболки повсюду. На официальных приемах, спортивных аренах, даже на Олимпийских играх – там, где любой намек на рекламу строжайше запрещен. Так, в той же одежде с фамилией президента были замечены и польские атлеты.

Депутат Сейма окрестил ситуацию неприкрытым скандалом, когда государственные протоколы и статус спортсменов используются в интересах частного предприятия семьи. В президентской канцелярии обвинения категорически отрицают. Но как только история просочилась в прессу, польские горе-пиарщики испугались. Соцсети марки мгновенно лишились всех снимков Навроцкого с официальных мероприятий.